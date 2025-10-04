Orsi sobre seguridad: "Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican"

El presidente Yamandú Orsi se refirió este sábado a la situación de la seguridad en el país. "Más que declaraciones, trabajo. Y, por lo que tengo entendido, Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican", afirmó el mandatario.

Orsi participó esta mañana en Fray Bentos en la ceremonia de apertura de la edición número 31 del Día del Patrimonio. Al ser consultado sobre el tema, el presidente indicó que mantuvo contacto con autoridades de Paraguay, donde se han registrado "avances complicados", según dijo.

"Hay que coordinar mucho y dejar trabajar a los que saben", sostuvo. "Por formación, en Uruguay tenemos gente muy capaz y que viene firme. Hay que dejar... en mi caso, declarar menos y hacer más", remarcó.

DIEZ HOMICIDIOS DESDE EL MARTES

Este viernes, tres hombres de 23, 49 y 68 años fueron asesinados casi a la misma hora en el barrio Casabó. En continuación Charcas y calle 17 Metros, dispararon desde un auto y mataron a los hombres de 49 y 68 años, mientras que pasaje Plata y Camino Sanfuentes asesinaron también a tiros al joven de 23 años.

En Canelones, la Policía investiga el homicidio de un hombre de 43 años. Su cuerpo fue encontrado con una herida punzante en el tórax dentro de una cuneta en la ciudad de Tala. Antes, había estado en la comisaría por conducir alcoholizado y haber terminado en la banquina en la ruta 7.

En Montevideo, un hombre de 33 años fue asesinado a tiros y su cuerpo hallado sobre las 8 de la mañana del viernes en una cuneta en camino Osvaldo Rodríguez y camino Toledo Chico, en Toledo Chico.

El jueves, un hombre de 37 años fue encontrado muerto con varios disparos dentro de una casa en Carlos María Ramírez y Carlos Tellier en La Teja. En tanto, un hombre de 36 años fue hallado sin vida frente a la puerta de su casa en Petrona Viera y camino Domingo Arena, zona de Casavalle.

El martes, un joven de 21 años fue asesinado en Curbelo Báez esquina España, en la ciudad de Minas, Lavalleja. Ese mismo día, en Barra de Valizas, un hombre de 46 años años fue atacado con un cuchillo y su cuerpo fue hallado debajo de una acacia, cerca de la avenida principal del balneario rochense.

También el martes, pero en el barrio Peñarol de Montevideo, un hombre de 45 años fue asesinado en Salamanca esquina camino Santos. Pasaron dos hombres en moto, le dispararon varias veces, la víctima salió corriendo, pero cayó a los pocos metros donde encontraron su cuerpo.