Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la noche del sábado
En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.
En la noche del sábado y la madrugada del domingo se esperan tormentas fuertes y muy fuertes en el litoral oeste y norte debido a una masa de aire húmeda e inestable que afecta al país.
En el transcurso de la madrugada del domingo ingresará un sistema frontal por el suroeste, desplazándose gradualmente hacia el noreste y afectando a todo el territorio. Este sistema provocará tormentas puntualmente muy fuertes, advierte Meteorología.
Las zonas más afectadas serán el noreste y este, principalmente los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres, donde se esperan tormentas fuertes y precipitaciones abundantes hacia la tarde/noche del domingo y la madrugada del lunes.
