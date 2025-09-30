Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Salamanca y Camino Santos, barrio Peñarol, Montevideo.

Un hombre de 45 años fue asesinado en Salamanca esquina Camino Santos, en el barrio Peñarol, Montevideo. El homicidio fue cometido minutos después de las ocho de la mañana de este martes.

La víctima estaba en la esquina cuando pasaron dos hombres en moto y, el acompañante, le disparó varias veces. Tras quedar herido, el hombre corrió unos metros pero cayó a mitad de cuadra, donde la Policía halló su cuerpo.

Así lo indica la información policial a la que accedió Subrayado. En la escena, donde se aguarda por el trabajo de la Policía Científica, quedaron tirados cuatro casquillos y un cartucho.

El fallecido tenía cuatro antecedentes penales. Los homicidas están prófugos.

Temas de la nota Peñarol

homicidio