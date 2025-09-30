Un hombre de 45 años fue asesinado en Salamanca esquina Camino Santos, en el barrio Peñarol, Montevideo. El homicidio fue cometido minutos después de las ocho de la mañana de este martes.
Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto
Una moto con dos ocupantes pasó por el lugar y, el acompañante, abrió fuego contra la víctima. Varios casquillos quedaron en la escena.
La víctima estaba en la esquina cuando pasaron dos hombres en moto y, el acompañante, le disparó varias veces. Tras quedar herido, el hombre corrió unos metros pero cayó a mitad de cuadra, donde la Policía halló su cuerpo.
Así lo indica la información policial a la que accedió Subrayado. En la escena, donde se aguarda por el trabajo de la Policía Científica, quedaron tirados cuatro casquillos y un cartucho.
Seguí leyendo
Morales, fiscal de Homicidios: "Nos da pena que este país cambie de esta manera, que lo veamos venir y no se haga nada"
El fallecido tenía cuatro antecedentes penales. Los homicidas están prófugos.
Lo más visto
SOLIDARIDAD
"Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto", dijo Alejandra tras perder todo en incendio de su casa
ataques, bandas narco y la cárcel
Los Albín, la banda narco que vuelve a estar en la mira de la Policía, ahora por el atentado a Ferrero
homicidio en montevideo
Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto
tras reunión en torre ejecutiva
"Es una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó", dice el presidente Orsi sobre atentado a la fiscal de Corte
HAY DOS DETENIDOS
Dejá tu comentario