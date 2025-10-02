"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el sábado será un día de playa en todo el país, pero que en la madrugada del domingo hay que extremar los cuidados.

"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes fundamentalmente en la zona oeste y litoral, pero todo el país va a estar bajo las mismas circunstancias".

Y agregó: "Es rápido, ya mejora hacia la noche del mismo domingo, mejoran las condiciones en todo el país, cambia la masa de aire, refresca. Las temperaturas frescas a templadas se mantienen el lunes y el martes nuevamente suben".

Viernes con chaparrones aislados en el centro y norte del país. Sábado "día de verano". Domingo comienza con lluvias y descenso de temperatura. pic.twitter.com/s3jtw8hS0b — Subrayado (@Subrayado) October 2, 2025

