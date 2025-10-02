RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que que el sábado será "un día de playa", pero que en la madrugada del domingo hay que extremar los cuidados.

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el sábado será un día de playa en todo el país, pero que en la madrugada del domingo hay que extremar los cuidados.

"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes fundamentalmente en la zona oeste y litoral, pero todo el país va a estar bajo las mismas circunstancias".

Y agregó: "Es rápido, ya mejora hacia la noche del mismo domingo, mejoran las condiciones en todo el país, cambia la masa de aire, refresca. Las temperaturas frescas a templadas se mantienen el lunes y el martes nuevamente suben".

Sigue el tiempo agradable y cálido de tarde, primaveral y casi veraniego; pero en el norte desmejora
MADRUGADA DEL DOMINGO

