TALA

Investigan homicidio: encontraron muerto a hombre que una hora antes estuvo en la comisaría por conducir alcoholizado

La víctima tenía 43 años y en la mañana de este viernes fue a Seccional luego de que su vehículo terminara en una banquina, tras conducir alcoholizado.

Investigan el homicidio de un hombre de 43 años en Tala. Su cuerpo fue encontrado con una herida punzante en el tórax, dentro de una cuneta, en 18 de Julio y Treinta y Tres.

Antes del hecho, la víctima estuvo en la Seccional 10 de Tala, por otro motivo: conducía alcoholizado y terminó en la banquina en ruta 7, por lo que la Policía fue hasta ese lugar, retiró el vehículo y llevó a la persona a la comisaría, donde quedó retenido el vehículo y le sacaron la libreta de conducir. De l lugar se retiró "por sus propios medios", informó el vocero de la Jefatura de Canelones, Alejandro Ferreira.

Luego de esto, más de una hora después, se recibió una llamada por una persona caída en la cuneta, que resultó ser el mismo hombre. No tenía antecedentes.

Las autoridades hallaron un cuchillo y ropa ensangrentada en la playa, vinculados con el homicidio.
Trabaja en el hecho el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones y se notificó a la fiscal de turno de Pando, informó Ferreira.

