Mataron a un joven de 21 años en Minas: Policía investiga que le habían baleado la casa y salió tras los autores

Un joven de 21 años fue asesinado a última hora del martes en Curbelo Báez esquina España, en la ciudad de Minas , Lavalleja. Según investiga la policía local, le habían baleado su casa, en el barrio Santos Garrido, y salió tras los autores, que lo balearon y le provocaron la muerte.

Además, un joven de 19 años ingresó al hospital de Minas con heridas de bala en los brazos; se encuentra fuera de peligro, con custodia policial, y la fiscal a cargo de la investigación, Beatriz Protesoni, aguarda por su evolución médica para tomarle declaración.

Asimismo, Protesoni tiene a un joven de 21 años detenido como sospechoso de estar implicado en el homicidio .

En la escena los policías hallaron una pistola de calibre 22, un casco de moto, entre otras evidencias. Familiares de la víctima entregaron a las autoridades la moto que conducía la víctima, quien tenía dos antecedentes penales por encubrimiento, informó la Policía.

En tanto, el detenido y el herido, no tienen antecedentes. Sí fueron investigados en otras ocasiones.

La Policía Científica hizo un relevamiento en el lugar del hallazgo del cuerpo, así como también de la casa baleada. A la primera escena concurrieron la fiscal y autoridades de la Jefatura de Policía de Lavalleja.