balacera, heridos y homicidio

Mataron a un joven de 21 años en Minas: Policía investiga que le habían baleado la casa y salió tras los autores

Hay un joven de 21 años detenido como sospechoso, mientras que otro de 19, está internado, baleado, con custodia policial.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un joven de 21 años fue asesinado a última hora del martes en Curbelo Báez esquina España, en la ciudad de Minas, Lavalleja. Según investiga la policía local, le habían baleado su casa, en el barrio Santos Garrido, y salió tras los autores, que lo balearon y le provocaron la muerte.

Además, un joven de 19 años ingresó al hospital de Minas con heridas de bala en los brazos; se encuentra fuera de peligro, con custodia policial, y la fiscal a cargo de la investigación, Beatriz Protesoni, aguarda por su evolución médica para tomarle declaración.

Asimismo, Protesoni tiene a un joven de 21 años detenido como sospechoso de estar implicado en el homicidio.

Foto: Subrayado. Policía ingresa al edificio del Centro donde prevé allanar.
Tras casi 24 horas, policías esperan para allanar el apartamento del Centro donde se refugiaron sospechosos de arrebato

En la escena los policías hallaron una pistola de calibre 22, un casco de moto, entre otras evidencias. Familiares de la víctima entregaron a las autoridades la moto que conducía la víctima, quien tenía dos antecedentes penales por encubrimiento, informó la Policía.

En tanto, el detenido y el herido, no tienen antecedentes. Sí fueron investigados en otras ocasiones.

La Policía Científica hizo un relevamiento en el lugar del hallazgo del cuerpo, así como también de la casa baleada. A la primera escena concurrieron la fiscal y autoridades de la Jefatura de Policía de Lavalleja.

