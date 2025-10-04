RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN FRAY BENTOS

Descuento de Imesi a naftas en frontera: Orsi destacó extensión del beneficio, "un reclamo histórico", dijo

"Esto no puede ser nunca una ley congelador ni tampoco normas que sean de una vez y para siempre, porque la realidad te va cambiando", afirmó el presidente.

carga-de-nafta-en-estación.jpg

El presidente Yamandú Orsi destacó este sábado la decisión del gobierno de extender el beneficio de descuento de Imesi a las naftas en los departamentos de frontera.

Una primera franja aplica un descuento de 32% y abarca a localidades que se encuentran hasta 20 kilómetros de distancia de un paso de frontera con Brasil o Argentina. La medida agrega una segunda franja desde los 20 a los 60 kilómetros y la rebaja es de la mitad del porcentaje aplicado a la primera, o sea, 16%.

El anuncio lo realizó el miércoles en Melo (Cerro Largo) el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba.

orsi participa en la ceremonia de apertura de la edicion 31 del dia del patrimonio en fray bentos
Orsi participa en la ceremonia de apertura de la edición 31 del Día del Patrimonio en Fray Bentos

Consultado sobre la extensión del beneficio, Orsi afirmó que era "un reclamo histórico". "Siempre estuvo aquello de que por qué en Río Branco y no en Melo. Lo extendimos", indicó.

"Esto no puede ser nunca una ley congelador ni tampoco normas que sean de una vez y para siempre, porque la realidad te va cambiando. Tenés que tener la capacidad y la elasticidad de ir bajando y después subiendo. Cuando la cosa mejora tenés que volver al cauce", afirmó.

Orsi sostuvo que la frontera es una zona cambiante que no depende solo de Uruguay y que necesita del dinamismo y la elasticidad de las medidas. El mandatario destacó la capacidad de adaptación y articulación con los intendentes, "sabiendo que hay cosas que no la podés hacer, porque tirás, estirás y no te da la piola".

VIVIENDA, EMPLEO E INVERSIÓN

El presidente se refirió al reclamo de vivienda y empleo en Río Negro, departamento que figura con uno de los mayores índices de desempleo en el país.

Orsi apostó a la inversión pública y privada para revertir esa realidad. Además de las inversiones públicas anunciadas, el mandatario aseguró que "tenemos alguna chance de que algún privado se expanda un poco más y eso puede ser una buena cosa".

"Acá, no podemos dejar pasar ningún proyecto de inversión, porque todo eso es trabajo genuino y posibilidad de crecer", enfatizó.

Temas de la nota

