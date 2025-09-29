El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, participó este lunes de la reunión convocada por el presidente Yamandú Orsi luego del atentado a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero. Destacó la convocatoria y dijo que es "una señal de defensa de la institucionalidad".
Mieres: "Vamos a acompañar las iniciativas que vayan en la línea de un enfrentamiento claro contra el narcotráfico"
El dirigente del Partido Independiente participó de la reunión convocada por el mandatario Orsi por el atentado a Ferrero.
Sostuvo que se trabajará "en la línea de apoyar las iniciativas que puedan desarrollarse desde el gobierno en la dirección de enfrentar al narcotráfico y de apoyar con las medidas que puedan desarrollarse".
Para Mieres, la ley de lavado de activos "es un instrumento" así como la posibilidad de "aumentar el número de fiscalías" con el Presupuesto.
"Nosotros vamos a acompañar y apoyar las iniciativas que vayan en la línea de un enfrentamiento claro y firme con respecto al narcotráfico, porque en esto nos va la vida a todos como sociedad", sostuvo.
