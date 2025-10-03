Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso nivel amarillo por tormentas puntualmente fuertes, que rige desde 13:40 hasta las 15:30.

Las localidades afectadas pueden registrar lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes, que se producen por un frente semi-estacionado que afecta al país, generando tormentas que en algunos casos pueden ser puntualmente fuertes.

Principales localidades bajo advertencia:

Artigas: Sequeira. Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores. Río Negro: Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro. Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras. Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey. Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores image

Temas de la nota tormentas

INUMET