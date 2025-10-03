RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos

Las tormentas se producen por un frente semi-estacionado que puede generar granizada, actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

termporal-tormenta-Río-Negro-informe-Daniel-Rojas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso nivel amarillo por tormentas puntualmente fuertes, que rige desde 13:40 hasta las 15:30.

Las localidades afectadas pueden registrar lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes, que se producen por un frente semi-estacionado que afecta al país, generando tormentas que en algunos casos pueden ser puntualmente fuertes.

Principales localidades bajo advertencia:

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para nueve departamentos

Artigas: Sequeira.

Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores

image
Temas de la nota

Lo más visto

video
MADRUGADA DEL DOMINGO

"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
en plácido ellauri, montevideo

Delincuentes dispararon ante una multitud durante el ensayo de una comparsa: hay tres mujeres graves
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio
EXCLUSIVO SUBRAYADO

"Nos sentíamos como animales, nos decían perros": la experiencia de un uruguayo deportado por Trump
ASUNCIÓN

Asesinan a exjefe de cárcel de Paraguay donde cumple pena esposa de Sebastián Marset

Te puede interesar

Imputaron a los dos detenidos por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
A PRISIÓN POR VARIOS DELITOS

Imputaron a los dos detenidos por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la noche del sábado
ADVERTENCIA A LA POBLACIÓN

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la noche del sábado
El IPC subió 0,42% en setiembre y la inflación anual quedó en 4,25%
PRECIOS AL CONSUMO

El IPC subió 0,42% en setiembre y la inflación anual quedó en 4,25%

Dejá tu comentario