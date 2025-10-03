El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso nivel amarillo por tormentas puntualmente fuertes, que rige desde 13:40 hasta las 15:30.
Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
Las tormentas se producen por un frente semi-estacionado que puede generar granizada, actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Las localidades afectadas pueden registrar lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes, que se producen por un frente semi-estacionado que afecta al país, generando tormentas que en algunos casos pueden ser puntualmente fuertes.
Principales localidades bajo advertencia:
Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para nueve departamentos
Artigas: Sequeira.
Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.
Río Negro: Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.
Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores
