Tres homicidios en Casabó: asesinaron a tiros a hombres de 23, 49 y 68 años

Se trata de un doble homicidio en continuación Charcas y calle 17 Metros, y un homicidio ocurrido en pasaje Plata y Camino Sanfuentes.

Tres homicidios se registraron este viernes de tarde casi a la misma hora en el barrio Casabó. Las víctimas fueron tres hombres de 23, 49 y 68 años.

Un doble homicidio ocurrió en continuación Charcas y calle 17 Metros. Un testigo contó a la Policía que desde un auto con tres ocupantes efectuaron una ráfaga de disparos de arma de fuego contra un hombre de 49 años con antecedentes penales.

La otra víctima fue un hombre de 68 años que pasaba por el lugar a donde había ido a ver una cocina y quedó en medio de la balacera, de acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado.

Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del crimen.
Atacaron a tiros a dos hermanos en Casabó y uno de ellos murió: tenía 26 años

En el lugar, personal de Guardia Republicana preservó la escena donde se encontraron más de una decena de vainas.

El otro homicidio ocurrió en pasaje Plata y Camino Sanfuentes. La víctima fue un joven de 23 años. La modalidad fue la misma, pasaron en un vehículo y le dispararon varias veces.

Los heridos fueron trasladados al Hospital del Cerro donde fallecieron por las heridas de bala sufridas. En la zona del centro de salud se registraron disturbios.

Los casos son investigados por personal del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, que busca determinar si ambos casos están vinculados y se trata de un triple homicidio.

