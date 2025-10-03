Delincuentes dispararon ante una multitud durante el ensayo de una comparsa: hay tres mujeres graves

Tres mujeres de 21, 28 y 34 años fueron baleadas en la noche de este jueves cuando se encontraban acompañando el ensayo de una comparsa en el barrio Plácido Ellauri , Montevideo.

Según información con la que cuenta la Policía, uno o más delincuentes dispararon contra las víctimas, que se encontraban en medio de la aglomeración de personas. Según testigos, se escucharon disparos de arma automática.

Tras ser heridas, las víctimas cayeron al suelo y fueron trasladadas en vehículos particulares a la policlínica de Capitán Tula, ubicada a pocos minutos de allí, en el barrio Piedras Blancas. Las tres ingresaron graves y fueron derivadas más tarde a un hospital o sanatorio.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, la joven de 21 años tiene una herida en el cráneo, fue trasladada al hospital Maciel; la de 28 años, recibió un disparo en la pierna izquierda; y la de 34 años recibió un balazo en el abdomen, derivada a la Médica Uruguaya.

Un testigo dijo a la Policía que las mujeres estaban observando el ensayo de una comparsa, cuando se escucharon varios disparos en ráfaga. Señaló además que no se pudo ver a los atacantes debido a la aglomeración de personas.

Una de las mujeres prefirió no denunciar, mientras que las otras no han podido tomar contacto con los investigadores, debido a su grave estado de salud. La víctima que sí pudo hablar dijo que desconoce el motivo por el que fue baleada.

El ataque a tiros ocurrió sobre las 22:30 horas en Capitán Tula esquina Pasaje Olimar. La Policía Científica trabajó en la escena y, según indicó la Policía en un documento interno, en el lugar hay cámaras de videovigilancia pero se encontraban sin señal, por lo que quedaron inutilizables. Es decir, no hay registro.

La comparsa se desmarca.

La comparsa que ensayaba allí era Al son de Tula, que emitió un comunicado afirmando que los hechos "fueron totalmente ajenos al grupo".

"Si bien los episodios sucedieron en el lugar donde ensayamos, reiteramos de forma categórica: fueron ajenos, completamente ajenos a Al Son de Tula. Queremos transmitir tranquilidad: todos nuestros integrantes se encuentran bien. Las personas heridas no forman parte de la comparsa, aunque suelen acompañarnos en cada ensayo apoyando; por ese motivo también quedamos a disposición de ellas para lo que necesiten", señaló en el escrito.

Y agregó: "Aclaramos además que desconocemos los motivos, las personas involucradas y el porqué de lo sucedido. Rechazamos y no aceptamos la violencia bajo ninguna circunstancia ni concepto. En nuestros cuatro años de trayectoria es la primera vez que atravesamos una situación de este tipo, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con respeto, unión y alegría".