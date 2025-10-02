RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Asesinaron a un hombre de 37 años dentro de una casa del barrio La Teja

La víctima tenía varios disparos, algunos en cuello y cabeza. Trabajó Científica y personal de Homicidios en la escena.

Un homicidio ocurrió sobre las 00:10 de este jueves, en el barrio La Teja. La víctima es un hombre de 37 años.

Efectivos realizaban patrullaje por la zona cuando un grupo de personas los alertó de que una persona había sido ultimada con disparos dentro de una casa, en Carlos María Ramírez y Carlos Tellier.

Dentro de la casa, la policía encontró al hombre, con disparos en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

Los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad que muestran a personas que ingresaron a la vivienda.

Trabajó en el lugar personal de Homicidios, Científica y la fiscal a cargo es Adriana Edelman. Encontraron al menos siete vainas alrededor del cuerpo.

