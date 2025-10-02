Asesinaron a un hombre de 37 años dentro de una casa del barrio La Teja

Un homicidio ocurrió sobre las 00:10 de este jueves, en el barrio La Teja . La víctima es un hombre de 37 años.

Efectivos realizaban patrullaje por la zona cuando un grupo de personas los alertó de que una persona había sido ultimada con disparos dentro de una casa, en Carlos María Ramírez y Carlos Tellier.

Dentro de la casa, la policía encontró al hombre, con disparos en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

Seguí leyendo Desde la persecución a los delincuentes hasta el allanamiento: detalles del procedimiento que demoró 22 horas

Los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad que muestran a personas que ingresaron a la vivienda.

Trabajó en el lugar personal de Homicidios, Científica y la fiscal a cargo es Adriana Edelman. Encontraron al menos siete vainas alrededor del cuerpo.