Dos condenados a siete y seis años de prisión por el homicidio de un hombre en Barra de Valizas

Dos individuos fueron condenados por el crimen de un hombre de 46 años ocurrido en Barra de Valizas , este martes.

Un de ellos, de 35 años, fue condenado como autor de un delito de homicidio y deberá cumplir la pena de siete años y tres meses de prisión. Por su parte, el segundo, de 24 años, fue condenado en calidad de coautor y deberá cumplir una pena de seis años y seis meses de penitenciaría.

El caso

El balneario rochense Barra de Valizas fue escenario de un homicidio, en horas de mañana de este martes. Un hombre de 46 años fue atacado con un cuchillo y su cuerpo fue encontrado por la Policía debajo de una acacia, próximo a la avenida principal.

El hombre había tenido una discusión con el atacante en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar del hallazgo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

A primera hora de la tarde de este martes la Policía trabajó en la escena, además de entrevistarse con testigos. El lugar está ubicado a unos 100 metros de la comisaría. Lo que presumen los investigadores es que se dirigía hacia allí, herido.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que los efectivos realizaron un allanamiento en horas de la tarde en la vivienda donde enfrente fue encontrado el cuerpo.

De la investigación surgió que no existe vinculación del hombre con el homicidio.

La Policía continúa con las investigaciones y detuvo en la tarde de este martes a un hombre, en el asentamiento Las Malvinas tras el trabajo de los efectivos con elementos encontrados en la playa.

En la playa del balneario, la Policía incautó un cuchillo ensangrentado —que sería el arma homicida— y prendas de vestir con rastros de sangre. Ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales, aunque habían sido investigados antes por distintos delitos en la zona, informó a Subrayado el coordinador de la Jefatura de Rocha, Luis Giménez.

El tercer sospechoso, en tanto, no tiene elementos en su contra que lo vinculen directamente con la autoría del crimen. En su vivienda se realizó un allanamiento sin resultados relevantes, aunque testigos y cámaras de videovigilancia lo ubicaron junto a la víctima poco antes del ataque, cuando ambos ingresaron a un comercio a comprar bebidas.

De acuerdo con la investigación, el homicidio ocurrió tras una discusión de la víctima con dos hombres. El agredido fue a su casa para buscar dinero con el que planeaba hacer un pago, pero en ese momento fue atacado, quedando herido de gravedad. El hombre caminó y cayó, siendo encontrado luego debajo de una acacia, a menos de cien metros de la comisaría de Valizas.