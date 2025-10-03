Mataron a tiros a un hombre y su cuerpo fue hallado en una cuneta en Toledo Chico

Foto cedida a Subrayado. El Departamento de Homicidios trabaja en la escena, en la mañana de este viernes.

El Departamento de Homicidios trabajaba en la escena en la mañana de este viernes.

Un hombre de 33 años fue asesinado y su cuerpo fue encontrado a las ocho de la mañana de este viernes en una cuneta en Camino Osvaldo Rodríguez y Camino Toledo Chico, en Toledo Chico (Montevideo) informaron fuentes policiales a Subrayado.

En el cadáver se observan al menos dos impactos de arma de fuego en la espalda, añadieron desde el Ministerio del Interior, en base a la información recabada de forma primaria. En el camino vecinal fueron incautados, esparcidos, 15 casquillos de pistola 9 milímetros.

En tanto, la víctima –poseedora de tres antecedentes penales–, tenía un celular en el bolsillo de su buzo y en su mano izquierda quedó un pasa montañas negro.

Seguí leyendo Un cuerpo fue hallado calcinado y con un disparo tras el incendio de una casa en Minas

A las 8:00, una persona que pasó por el lugar y vio el cuerpo, llamó al 911. Policías que llegaron al lugar preservaron la escena, a la espera de efectivos del Departamento de Homicidios y de Policía Científica, que ya trabajan en el lugar, zona rural de la capital.

Al momento las autoridades no han brindado más información.