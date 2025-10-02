Un hombre de 36 años fue hallado muerto con un golpe en la cabeza frente a su casa

Un hombre de 36 años fue hallado sin vida este jueves frente a la puerta de su casa, ubicada en Petrona Viera y Camino Domingo Arena.

La víctima no contaba con antecedentes penales y tenía consumo problemático de drogas, según información a la que accedió Subrayado. El cuerpo presentaba un fuerte golpe en la cabeza. La causa de la muerte será determinada por las pericias forenses.

El hombre había sido visto con vida el miércoles y fue hallado por su hermana este jueves sobre el mediodía cuando salió de la vivienda.

En el caso, trabajo personal del Departamento de Homicidios y de Policía Científica. Los investigadores buscar la declaración de testigos y el relevamiento de cámaras que hubiesen en la zona para dar con el o los autores del hecho.

Temas de la nota Peñarol

homicidio