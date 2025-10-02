RECIBÍ EL NEWSLETTER
PETRONA VIERA Y DOMINGO ARENA

Un hombre de 36 años fue hallado muerto con un golpe en la cabeza frente a su casa

La víctima no contaba con antecedentes penales y tenía consumo problemático de drogas. El cuerpo fue encontrado por su hermana sobre el mediodía cuando salió de la vivienda.

homicidio-peñarol-petrona-viera-y-domingo-arena

Un hombre de 36 años fue hallado sin vida este jueves frente a la puerta de su casa, ubicada en Petrona Viera y Camino Domingo Arena.

La víctima no contaba con antecedentes penales y tenía consumo problemático de drogas, según información a la que accedió Subrayado. El cuerpo presentaba un fuerte golpe en la cabeza. La causa de la muerte será determinada por las pericias forenses.

El hombre había sido visto con vida el miércoles y fue hallado por su hermana este jueves sobre el mediodía cuando salió de la vivienda.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Salamanca y Camino Santos, barrio Peñarol, Montevideo.
Seguí leyendo

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto

En el caso, trabajo personal del Departamento de Homicidios y de Policía Científica. Los investigadores buscar la declaración de testigos y el relevamiento de cámaras que hubiesen en la zona para dar con el o los autores del hecho.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Policía esperó más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden judicial no llegó
NECESITAN COLABORACIÓN

Víctimas de siniestro en inmediaciones del Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"
allanamiento tras 22 horas

Allanaron el apartamento del Centro donde se refugiaron dos sospechosos de arrebato; hay un detenido y un menor requerido
VENENOSAS Y AGRESIVAS

Hallan araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura
contrabando, un detenido

Policía argentina incauta 250.000 atados de cigarros en un camión que viajaba hacia Montevideo

Te puede interesar

Desde la persecución a los delincuentes hasta el allanamiento: detalles del procedimiento que demoró 22 horas
PASO A PASO

Desde la persecución a los delincuentes hasta el allanamiento: detalles del procedimiento que demoró 22 horas
Un hombre de 36 años fue hallado muerto con un golpe en la cabeza frente a su casa video
PETRONA VIERA Y DOMINGO ARENA

Un hombre de 36 años fue hallado muerto con un golpe en la cabeza frente a su casa
Asesinaron a un hombre de 37 años dentro de una casa del barrio La Teja
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Asesinaron a un hombre de 37 años dentro de una casa del barrio La Teja

Dejá tu comentario