Incautaron 130 kilos de hachís tras detectar maniobra con aires acondicionados en terminal de carga de Carrasco

Un operativo conjunto de varias dependencias de la Policía Nacional permitió la incautación de alrededor de 130 kilos de hachís , vehículos, dinero y combustible para avión en un allanamiento a una vivienda en Río Branco, en Cerro Largo.

En la operación Diana participaron la Dirección de Información Policial Nacional, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, el Departamento de Información y el Área de Investigaciones II de la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

Las tareas de inteligencia detectaron a los sospechosos retirando cajas con aires acondicionados desde la terminal de cargas del Aeropuerto Internacional de Carrasco . Los vehículos utilizados en la maniobra fueron interceptados en una vivienda en Río Branco, que fue allanada por la Policía.

Se incautaron 56 envoltorios con sustancias estupefacientes, siete celulares, dos vehículos, un handy, cinco aires acondicionados de pie con cajas, dinero (11.910 pesos, 150 dólares y 2.400 reales) y 24 tarrinas con combustible para avión, detalló el Ministerio del Interior.

Tres hombres mayores de edad, uno de ellos con antecedentes penales en Brasil y Uruguay, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno.