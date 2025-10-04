RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRES DETENIDOS

Incautaron 130 kilos de hachís tras detectar maniobra con aires acondicionados en terminal de carga de Carrasco

La Policía realizó un allanamiento a una vivienda en Río Branco (Cerro Largo), donde interceptó los vehículos utilizados e incautó celulares, dinero y combustible para avión.

incautacion-drogas-autos-aires-rio-branco

Un operativo conjunto de varias dependencias de la Policía Nacional permitió la incautación de alrededor de 130 kilos de hachís, vehículos, dinero y combustible para avión en un allanamiento a una vivienda en Río Branco, en Cerro Largo.

En la operación Diana participaron la Dirección de Información Policial Nacional, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, el Departamento de Información y el Área de Investigaciones II de la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

Las tareas de inteligencia detectaron a los sospechosos retirando cajas con aires acondicionados desde la terminal de cargas del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Los vehículos utilizados en la maniobra fueron interceptados en una vivienda en Río Branco, que fue allanada por la Policía.

dos mayores y un adolescente estan detenidos por el homicidio de un hombre hallado en una cuneta en tala
Seguí leyendo

Dos mayores y un adolescente están detenidos por el homicidio de un hombre hallado en una cuneta en Tala

Se incautaron 56 envoltorios con sustancias estupefacientes, siete celulares, dos vehículos, un handy, cinco aires acondicionados de pie con cajas, dinero (11.910 pesos, 150 dólares y 2.400 reales) y 24 tarrinas con combustible para avión, detalló el Ministerio del Interior.

Tres hombres mayores de edad, uno de ellos con antecedentes penales en Brasil y Uruguay, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MADRUGADA DEL DOMINGO

"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
INUMET

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
CRÍMENES EN MONTEVIDEO

Tres homicidios en Casabó: asesinaron a tiros a hombres de 23, 49 y 68 años
Policiales

"Corrimos buscando un lugar donde escondernos", dijo una joven que presenció balacera donde ensayaba su comparsa
CANELONES

"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón

Te puede interesar

Orsi sobre seguridad: Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican video
DIEZ HOMICIDIOS DESDE EL MARTES

Orsi sobre seguridad: "Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican"
Foto: Subrayado. Archivo.
GALVANI E ITACUMBÚ

Encontraron un cuerpo calcinado en el interior de un furgón incendiado en Las Acacias
Negro aseguró que los responsables del atentado a la fiscal Ferrero ya cayeron y van a seguir cayendo video
TRAS DOS IMPUTACIONES

Negro aseguró que los responsables del atentado a la fiscal Ferrero "ya cayeron y van a seguir cayendo"

Dejá tu comentario