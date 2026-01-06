Mataron a tiros a un hombre de 37 años en Colón; en la escena la Policía halló seis casquillos

Escena del homicidio en Colón. Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Colón.

Un hombre de 37 años fue asesinado de varios disparos a las 2:15 horas de este martes, cuando llegó a su casa ubicada en la intersección de los pasajes D y E, en Colón. Un familiar dijo a la Policía que ambos habían llegado a la vivienda y que cuando la víctima volvió a salir a la calle, escuchó los disparos.

Allí ocurrió el homicidio: en plena calle. El hombre quedó tendido, herido grave, y a pocos metros fueron hallados seis casquillos de pistola 9 milímetros y dos proyectiles, señala la información a la que accedió Subrayado. El o los autores se mantienen prófugos.

La Policía llegó al lugar minutos más tarde y trasladó al hombre hacia el Cudam de Colón, donde fue atendido pero murió a la hora 3:40 por la gravedad de las heridas en pecho y abdomen.

