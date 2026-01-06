RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre de 37 años en Colón; en la escena la Policía halló seis casquillos

La víctima fue baleada en el pecho y en el abdomen y, si bien fue trasladada a un centro médico, no sobrevivió. Es el octavo homicidio en los primeros seis días de 2026 en Uruguay.

Escena del homicidio en Colón.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Colón.

Un hombre de 37 años fue asesinado de varios disparos a las 2:15 horas de este martes, cuando llegó a su casa ubicada en la intersección de los pasajes D y E, en Colón. Un familiar dijo a la Policía que ambos habían llegado a la vivienda y que cuando la víctima volvió a salir a la calle, escuchó los disparos.

Allí ocurrió el homicidio: en plena calle. El hombre quedó tendido, herido grave, y a pocos metros fueron hallados seis casquillos de pistola 9 milímetros y dos proyectiles, señala la información a la que accedió Subrayado. El o los autores se mantienen prófugos.

La Policía llegó al lugar minutos más tarde y trasladó al hombre hacia el Cudam de Colón, donde fue atendido pero murió a la hora 3:40 por la gravedad de las heridas en pecho y abdomen.

Foto cedida a Subrayado. Moto recuperada en Colón.
Recuperaron la moto que delincuentes le habían rapiñado a un hombre tras balearlo en el Prado; hay un detenido

La escena fue periciada por Policía Científica y la investigación del caso fue derivada al Departamento de Homicidios.

Es el octavo homicidio en los primeros seis días de 2026 en Uruguay. A última hora de la tarde de este lunes ocurrió un homicidio en Nuevo Ellauri, más temprano se había confirmado el ataque a tiros de un hombre que fue encontrado muerto en Parque Cauceglia, hubo un doble homicidio en Durazno, otro hombre fue asesinado en Parque Batlle, otro en Maldonado el domingo y uno en Cerro Norte el sábado.

