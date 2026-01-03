Hombre apareció maniatado y calcinado dentro de un carrito de hurgador tapado con una chapa

Este sábado en la mañana encontraron un cuerpo maniatado con alambre y calcinado, dentro de un carro de un hurgador tapado con una chapa, al lado de un contenedor.

Ocurrió en la intersección de Quintela y Cuba, en Cerro norte y el cuerpo tenía también los pies atados.

Los vecinos fueron quienes encontraron el cuerpo y dieron aviso al 911.

Aún se desconoce la identidad de la víctima pero personal policial trabaja en el caso.

Temas de la nota Homicidios

Cerro