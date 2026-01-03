Este sábado en la mañana encontraron un cuerpo maniatado con alambre y calcinado, dentro de un carro de un hurgador tapado con una chapa, al lado de un contenedor.
Hombre apareció maniatado y calcinado dentro de un carrito de hurgador tapado con una chapa
Los vecinos encontraron el cuerpo al lado de un contenedor de basura en Cerro norte y dieron aviso a la policía.
Ocurrió en la intersección de Quintela y Cuba, en Cerro norte y el cuerpo tenía también los pies atados.
Los vecinos fueron quienes encontraron el cuerpo y dieron aviso al 911.
Seguí leyendo
Homicidio en barrio Ituzaingó: ataque a tiros dejó un muerto y dos heridos, uno de ellos grave
Aún se desconoce la identidad de la víctima pero personal policial trabaja en el caso.
Temas de la nota
Lo más visto
ÚLTIMO MOMENTO
Trump asegura que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela
SINIESTRO EN RUTA 136
Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
internacionales
Primeras reacciones de figuras políticas uruguayas al ataque de Estados Unidos a Venezuela
Sociedad
Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
conflicto EEUU Venezuela
Dejá tu comentario