RECIBÍ EL NEWSLETTER
en el cerro

Hombre apareció maniatado y calcinado dentro de un carrito de hurgador tapado con una chapa

Los vecinos encontraron el cuerpo al lado de un contenedor de basura en Cerro norte y dieron aviso a la policía.

homicidio cerro

Este sábado en la mañana encontraron un cuerpo maniatado con alambre y calcinado, dentro de un carro de un hurgador tapado con una chapa, al lado de un contenedor.

Ocurrió en la intersección de Quintela y Cuba, en Cerro norte y el cuerpo tenía también los pies atados.

Los vecinos fueron quienes encontraron el cuerpo y dieron aviso al 911.

Foto: Subrayado. Carreras Nacionales y avenida Dámaso Antonio Larrañaga del barrio Ituzaingó en Montevideo.
Seguí leyendo

Homicidio en barrio Ituzaingó: ataque a tiros dejó un muerto y dos heridos, uno de ellos grave

Aún se desconoce la identidad de la víctima pero personal policial trabaja en el caso.

Temas de la nota

Lo más visto

Trump asegura que Maduro fue capturado y sacado de Venezuela
ÚLTIMO MOMENTO

Trump asegura que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
internacionales

Primeras reacciones de figuras políticas uruguayas al ataque de Estados Unidos a Venezuela
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
conflicto EEUU Venezuela

Trump difunde foto de Maduro y afirma que EE.UU. administrará Venezuela hasta que haya transición "pacífica"

Te puede interesar

Trump difunde foto de Maduro y afirma que EE.UU. administrará Venezuela hasta que haya transición pacífica video
Tensión

Trump difunde foto de Maduro y afirma que EE.UU. administrará Venezuela hasta que haya transición "pacífica"
Orsi en la entrevista con Búsqueda: Foto: FocoUy video
relaciones internacionales

Orsi convoca a su gabinete ante situación de Venezuela: "el fin no puede justificar los medios"
Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones video
Estados Unidos en Venezuela

Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones

Dejá tu comentario