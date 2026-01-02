RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Homicidio en barrio Ituzaingó: ataque a tiros dejó un muerto y dos heridos, uno de ellos grave

El joven estaba internado tras recibir un disparo en el pecho y murió en las últimas horas. Es el primer homicidio de 2026 en Montevideo.

Foto: Subrayado. Carreras Nacionales y avenida Dámaso Antonio Larrañaga del barrio Ituzaingó en Montevideo.

Un joven de 21 años murió en las últimas horas tras ser baleado en el pecho en un ataque a tiros ocurrido en los primeros minutos del 1.° de enero en Montevideo. En ese mismo ataque también resultó herido otro joven de 22 años, que permanece internado en estado grave. Ocurrió en el barrio Ituzaingó y fue el primer homicidio de 2026.

Tras el ataque, ambos jóvenes llegaron heridos a una vivienda ubicada en Carreras Nacionales y Larrañaga. Según declaró la dueña de la casa, al arribar dejaron tirada en la calle un arma de fuego, que luego fue incautada por la Policía, señala la información a la que accedió Subrayado.

Los dos fueron trasladados a centros de salud en estado grave. El joven de 21 años murió a causa de un disparo en el pecho. Tenía cuatro antecedentes penales, el último por tráfico de armas y municiones, en noviembre de 2024. El joven de 22 años fue llevado en un vehículo particular a la policlínica de Malinas (Jardines del Hipódromo) y luego derivado al Hospital de Clínicas, donde permanece internado grave con una herida de arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo a testigos, mientras los jóvenes llegaban a la vivienda en estado de alteración, uno de ellos efectuó un disparo. Ese tiro terminó hiriendo en el pie a un hombre de 58 años que se encontraba en una casa lindera junto a su hermana. El hombre se encuentra fuera de peligro.

El arma incautada es una pistola calibre 9 milímetros, modificada, con la numeración limada y 15 cartuchos sin detonar.

Policía Científica realizó el relevamiento y el caso es investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía, que buscan determinar cómo ocurrió el ataque que terminó con la muerte del joven de 21 años.

