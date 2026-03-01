Ganó Peñarol en el Gran Parque Central: el aurinegro se llevó el partido con un gol de Matías Arezo

Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Foco UY

Peñarol le ganó a Nacional este domingo, en el partido por la cuarta fecha del Torneo Apertura , que se jugó en el Gran Parque Central .

El primer tiempo terminó sin goles. El segundo estuvo demorado casi cuatro minutos por bengalas encendidas en la hinchada tricolor.

El primer gol llegó faltando 15 minutos para que termine el partido: fue de Matías Arezo y abrió el marcador para Peñarol.

A los 40 minutos, el árbitro expulsó a Eric Remedi y Peñarol quedó con uno menos en cancha.

Es la fecha 4. El anfitrión, dirigido por Jadson Viera, viene de tres partidos en los que ganó dos, contra Boston River y Progreso, y empató contra Racing.

Por su parte, el equipo de Diego Aguirre trae dos triunfos (Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado) y una derrota contra Central Español.

En el primer partido oficial del año, por la Supercopa, hace un mes, Peñarol le ganó a Nacional en los penales. En el Clausura 2025, fue al revés, con un 1 a 0.

Equipos iniciales

Luis Mejía, Juan Pintado, Sebastián Coates (C), Julián Millán, Camilo Cándido, Tomás Verón Lupi, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Rodrigo Martínez, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez son el equipo del arranque de Viera. Ignacio Suárez, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Federico Bais, Mauricio Vera, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Gonzalo Carneiro en el banco.

El 11 inicial de Aguirre es con Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Gastón Togni, Eric Remedi, Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Matías Arezo. Los suplentes son Sebastián Britos, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera, Matías González, Luis Angulo, Stiven Muhlethaler, Diego Laxalt, Facundo Batista y Brandon Álvarez.

Convocados

Luis Mejía, Ignacio Suárez, Emiliano Ancheta, Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Agustín Rogel, Federico Bais, Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido, Mauricio Vera, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Rodrigo Martínez, Nicolás Lodeiro, Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera, Nicolás López y Gonzalo Carneiro son los convocados de Nacional.

Los convocados de Peñarol son Sebastián Britos, Washington Aguerre, Mauricio Lemos, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Franco Escobar, Maximiliano Olivera, Matías González, Diego Laxalt, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade, Luis Angulo, Gastón Togni, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Facundo Batista, Matías Arezo y Brandon Álvarez.