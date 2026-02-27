RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy

La operación concluyó con la aprobación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) tras la firma del acuerdo vinculante entre las partes.

tata-supermercad-centro-de-distribucion-

El Grupo Vierci concretó este viernes la adquisición de la totalidad del paquete accionario de las empresas Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy, que integran GDN Uruguay, tras la aprobación de la operación por parte de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec).

Con la autorización de la Coprodec del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) culmina el proceso regulatorio iniciado tras la firma del acuerdo vinculante entre las partes, conforme a la normativa vigente.

“Esta adquisición reafirma nuestra confianza en el Uruguay, su sólida economía, sus garantías para la inversión extranjera y en la solidez de un proyecto empresarial construido durante décadas por GDN. Valoramos profundamente al equipo humano que sostiene día a día estas marcas, su vocación de servicio y su compromiso con millones de clientes en todo el país. Asumimos esta nueva etapa con entusiasmo, responsabilidad y comprometidos con el crecimiento y la calidad de los servicios, para seguir honrando la preferencia de los clientes y la confianza de nuestros proveedores”, expresó Juan Vierci, director del Grupo Vierci.

nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergas se mantiene
Seguí leyendo

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene

Por su parte, Francisco de Narváez, presidente de GDN, señaló: “Tenemos una relación de muchos años con Grupo Vierci y es un honor que sean ellos quienes, a partir de hoy, conduzcan el futuro de Ta-Ta S.A. y todas sus marcas en el Uruguay. Estamos orgullosos de todo lo hecho en el Uruguay a lo largo de 70 años y queremos agradecer a todos los que formaron parte de la compañía e hicieron posible su desarrollo”.

Supermercados Ta-Ta, farmacias San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy cuentan con 180 puntos de venta distribuidos en los 19 departamentos, una red de e-commerce para todas sus marcas, un centro de distribución modelo a nivel nacional y cerca de 5.000 colaboradores que atienden a 150.000 clientes diariamente. “A lo largo de su historia, las marcas se han destacado por valores como la inclusión, la innovación constante, el liderazgo transformador, la formación profesional y una gestión reconocida en el sector“, indica un comunicado.

“Las compañías continuarán operando con normalidad, manteniendo la identidad de sus marcas, la estructura de sus equipos y su propuesta de valor. La operación se orienta a fortalecer su desarrollo dentro de un marco de estabilidad institucional“, concluye.

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
PAGÓ MÁS DE $2.000

Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso
SISTEMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA

Violencia doméstica en Florida: "Mi padre le tiró un cuchillo a mi madre", escribió una niña que pidió ayuda al sistema Ojos en Alerta

Te puede interesar

Niños sobre un misil de Irán que cayó en Siria, cerca de los Altos del Golán, según informó Israel. Foto: AFP
COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA

Uruguay expresa "extrema preocupación" por ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la represalia iraní a países vecinos
La Cancillería de Uruguay en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes tras ataque masivo a Irán y represalias en la región.
TELÉFONOS DE CONTACTO PARA URUGUAYOS EN LA REGIÓN

Cancillería en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos allí
Trump en el video publicado en redes sociales. 
ATAQUE MASIVO DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Trump exhortó a los iraníes a rebelarse: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno"

Dejá tu comentario