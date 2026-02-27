Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy

El Grupo Vierci concretó este viernes la adquisición de la totalidad del paquete accionario de las empresas Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy, que integran GDN Uruguay, tras la aprobación de la operación por parte de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec).

Con la autorización de la Coprodec del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) culmina el proceso regulatorio iniciado tras la firma del acuerdo vinculante entre las partes, conforme a la normativa vigente.

“Esta adquisición reafirma nuestra confianza en el Uruguay, su sólida economía, sus garantías para la inversión extranjera y en la solidez de un proyecto empresarial construido durante décadas por GDN. Valoramos profundamente al equipo humano que sostiene día a día estas marcas, su vocación de servicio y su compromiso con millones de clientes en todo el país. Asumimos esta nueva etapa con entusiasmo, responsabilidad y comprometidos con el crecimiento y la calidad de los servicios, para seguir honrando la preferencia de los clientes y la confianza de nuestros proveedores”, expresó Juan Vierci, director del Grupo Vierci.

Por su parte, Francisco de Narváez, presidente de GDN, señaló: “Tenemos una relación de muchos años con Grupo Vierci y es un honor que sean ellos quienes, a partir de hoy, conduzcan el futuro de Ta-Ta S.A. y todas sus marcas en el Uruguay. Estamos orgullosos de todo lo hecho en el Uruguay a lo largo de 70 años y queremos agradecer a todos los que formaron parte de la compañía e hicieron posible su desarrollo”.

Supermercados Ta-Ta, farmacias San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy cuentan con 180 puntos de venta distribuidos en los 19 departamentos, una red de e-commerce para todas sus marcas, un centro de distribución modelo a nivel nacional y cerca de 5.000 colaboradores que atienden a 150.000 clientes diariamente. “A lo largo de su historia, las marcas se han destacado por valores como la inclusión, la innovación constante, el liderazgo transformador, la formación profesional y una gestión reconocida en el sector“, indica un comunicado.

“Las compañías continuarán operando con normalidad, manteniendo la identidad de sus marcas, la estructura de sus equipos y su propuesta de valor. La operación se orienta a fortalecer su desarrollo dentro de un marco de estabilidad institucional“, concluye.