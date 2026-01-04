Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Maldonado Nuevo; Policía investiga

La Policía de Maldonado investiga el crimen ocurrido en la calle Libertad entre Bambú y Juan Correa, en el barrio Maldonado Nuevo .

La Policía recibió un llamado al 911 próximo al mediodía de este domingo que daba cuenta de un hombre herido de arma de fuego en la vía pública.

Una vez en el lugar trasladaron al individuo a un centro asistencial. El mismo presentaba entre cinco y siete disparos en el pecho y las piernas. Fue identificado como un hombre de 30 años de edad y poseedor de antecedentes penales. Falleció sobre la hora 16:00.

En la escena los efectivos hallaron dos fragmentos de proyectil y tres vainas; se hicieron presentes los jefes de las Zonas Operacionales II y V, el encargado de la Seccional 6°, personal del Área de Hechos Complejos y Policía Científica.

Las actuaciones están a cargo del personal del Departamento de Homicidios, bajo la orbita de la Fiscalía de turno.