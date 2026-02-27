RECIBÍ EL NEWSLETTER
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales

Las empresas aseguran que la embarcación se desplaza "bajo parámetros de operación técnica", a velocidad de trabajo, "lo que constituye un fuerte indicio del inicio de actividades de exploración sin contar con las autorizaciones definitivas correspondientes".

busqueda-petroleo-plataforma

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) expresaron este viernes "profunda alarma y preocupación" por la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales "en la zona de pesca nacional".

En un comunicado, las cámaras advierten que el buque se desplaza "bajo parámetros de operación técnica", a velocidad de trabajo, "lo que constituye un fuerte indicio del inicio de actividades de exploración sin contar con las autorizaciones definitivas correspondientes".

A eso, se suma la comunicación enviada por el capitán del buque a otras embarcaciones que se encuentren en la zona para establecer un perímetro de exclusión. Según los empresarios pesqueros, eso confirma que la actividad sísmica ha comenzado. En tanto, desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) se confirmó a las empresas que el barco está en zona de pesca, pero que aún no cuenta con autorización.

mtop instalo sistema inteligente en los accesos para prevenir danos en infraestructura y garantizar mayor seguridad
Seguí leyendo

MTOP instaló sistema inteligente en los accesos para prevenir daños en infraestructura y garantizar mayor seguridad

"Este inicio de actividades ignora las peticiones formales realizadas por las cámaras pesqueras, que solicitaron postergar cualquier prospección hasta noviembre de 2026. El objetivo de esta prórroga es permitir que el sector tuviera una zafra normal tras dos años de parálisis casi total debido a conflictos sindicales que generaron pérdidas superiores a los 50 millones de dólares", afirman las empresas en la comunicación.

Las cámaras expresaron además su sorpresa "con la celeridad del Gobierno para facilitar la prospección sísmica contrastando dolorosamente con la lentitud burocrática para resolver los problemas estructurales de la pesca". Además, afirman que el sistema de compensaciones económicas validado por el Ministerio de Ambiente es "incompleto y discriminatorio" y que debe ser resuelto antes del inicio de la actividad.

CIPU y CAPU reclaman la intervención urgente de la Dinara, Ambiente y el Ministerio de Industria para "detener una operación que vulnera la soberanía productiva del país y desconoce el derecho al trabajo de miles de uruguayos".

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
PAGÓ MÁS DE $2.000

Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso
SISTEMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA

Violencia doméstica en Florida: "Mi padre le tiró un cuchillo a mi madre", escribió una niña que pidió ayuda al sistema Ojos en Alerta

Te puede interesar

Niños sobre un misil de Irán que cayó en Siria, cerca de los Altos del Golán, según informó Israel. Foto: AFP
COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA

Uruguay expresa "extrema preocupación" por ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la represalia iraní a países vecinos
La Cancillería de Uruguay en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes tras ataque masivo a Irán y represalias en la región.
MÁXIMA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Cancillería en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos allí
Trump en el video publicado en redes sociales. 
ATAQUE MASIVO DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Trump exhortó a los iraníes a rebelarse: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno"

Dejá tu comentario