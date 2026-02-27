Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) expresaron este viernes "profunda alarma y preocupación" por la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales "en la zona de pesca nacional".

En un comunicado, las cámaras advierten que el buque se desplaza "bajo parámetros de operación técnica", a velocidad de trabajo, "lo que constituye un fuerte indicio del inicio de actividades de exploración sin contar con las autorizaciones definitivas correspondientes".

A eso, se suma la comunicación enviada por el capitán del buque a otras embarcaciones que se encuentren en la zona para establecer un perímetro de exclusión. Según los empresarios pesqueros, eso confirma que la actividad sísmica ha comenzado. En tanto, desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) se confirmó a las empresas que el barco está en zona de pesca, pero que aún no cuenta con autorización.

"Este inicio de actividades ignora las peticiones formales realizadas por las cámaras pesqueras, que solicitaron postergar cualquier prospección hasta noviembre de 2026. El objetivo de esta prórroga es permitir que el sector tuviera una zafra normal tras dos años de parálisis casi total debido a conflictos sindicales que generaron pérdidas superiores a los 50 millones de dólares", afirman las empresas en la comunicación.

Las cámaras expresaron además su sorpresa "con la celeridad del Gobierno para facilitar la prospección sísmica contrastando dolorosamente con la lentitud burocrática para resolver los problemas estructurales de la pesca". Además, afirman que el sistema de compensaciones económicas validado por el Ministerio de Ambiente es "incompleto y discriminatorio" y que debe ser resuelto antes del inicio de la actividad.

CIPU y CAPU reclaman la intervención urgente de la Dinara, Ambiente y el Ministerio de Industria para "detener una operación que vulnera la soberanía productiva del país y desconoce el derecho al trabajo de miles de uruguayos".