RECIBÍ EL NEWSLETTER
A PARTIR DE MARZO

Sucive habilitó plan para regularizar deudas por multas de tránsito con descuentos de hasta el 50%

Se podrán financiar las infracciones aplicadas por las intendencias departamentales hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidos los vehículos con matrícula extranjera. Hasta en cinco cuotas bimensuales, sin intereses ni entrega inicial.

motos-caños-de-escape-montevideo-multas-inspectores-de-transito.jpg

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) habilitó la posibilidad de regularizar las deudas por multas de tránsito cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025 con descuentos de hasta el 50%.

El nuevo régimen extraordinario de bonificación regirá a partir del 1º de marzo de 2026 y durante todo el año, en busca de reducir la morosidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, explicó el Sucive.

La bonificación es del 50% para quienes hayan abonado la patente al contado en enero de 2026 y del 30% para quienes opten por financiar la deuda. Para quienes hayan pagado las multas junto a la patente anual en enero, recibirán la acreditación del descuento en forma automática a la cuenta corriente asociada al vehículo.

mtop instalo sistema inteligente en los accesos para prevenir danos en infraestructura y garantizar mayor seguridad
Seguí leyendo

MTOP instaló sistema inteligente en los accesos para prevenir daños en infraestructura y garantizar mayor seguridad

Las multas que se podrán financiar son las aplicadas por las intendencias departamentales hasta fines del año pasado, también las aplicadas a los vehículos con matrícula extranjera.

Desde el punto de vista operativo, el sistema exigirá el pago conjunto de la patente y las multas como condición para acceder a los beneficios. Asimismo, se implementará un convenio especial de financiación de hasta cinco cuotas bimensuales, sin intereses ni entrega inicial, siempre que se cumpla con los plazos establecidos, aclaró el Sucive.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
PAGÓ MÁS DE $2.000

Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso
SISTEMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA

Violencia doméstica en Florida: "Mi padre le tiró un cuchillo a mi madre", escribió una niña que pidió ayuda al sistema Ojos en Alerta

Te puede interesar

Niños sobre un misil de Irán que cayó en Siria, cerca de los Altos del Golán, según informó Israel. Foto: AFP
COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA

Uruguay expresa "extrema preocupación" por ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la represalia iraní a países vecinos
La Cancillería de Uruguay en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes tras ataque masivo a Irán y represalias en la región.
TELÉFONOS DE CONTACTO PARA URUGUAYOS EN LA REGIÓN

Cancillería en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos allí
Trump en el video publicado en redes sociales. 
ATAQUE MASIVO DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Trump exhortó a los iraníes a rebelarse: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno"

Dejá tu comentario