Sucive habilitó plan para regularizar deudas por multas de tránsito con descuentos de hasta el 50%

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares ( Sucive ) habilitó la posibilidad de regularizar las deudas por multas de tránsito cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025 con descuentos de hasta el 50%.

El nuevo régimen extraordinario de bonificación regirá a partir del 1º de marzo de 2026 y durante todo el año, en busca de reducir la morosidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, explicó el Sucive.

La bonificación es del 50% para quienes hayan abonado la patente al contado en enero de 2026 y del 30% para quienes opten por financiar la deuda. Para quienes hayan pagado las multas junto a la patente anual en enero, recibirán la acreditación del descuento en forma automática a la cuenta corriente asociada al vehículo.

Las multas que se podrán financiar son las aplicadas por las intendencias departamentales hasta fines del año pasado, también las aplicadas a los vehículos con matrícula extranjera.

Desde el punto de vista operativo, el sistema exigirá el pago conjunto de la patente y las multas como condición para acceder a los beneficios. Asimismo, se implementará un convenio especial de financiación de hasta cinco cuotas bimensuales, sin intereses ni entrega inicial, siempre que se cumpla con los plazos establecidos, aclaró el Sucive.