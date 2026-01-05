RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió

Es el quinto homicidio de lo que va del año en Montevideo. Policía Científica trabaja en la escena.

Mataron a un joven de 19 años en el barrio Nuevo Ellauri. Salía del almacén para su casa cuando lo atacaron a balazos.

El hecho ocurrió en Machies y Pedro Petrone. La víctima fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula, pero murió.

La Guardia Republicana trabaja en la zona, preservando la escena. En el lugar encontraron varias vainas, que serán periciadas por personal de Policía Científica que ya está en el lugar.

Es el quinto homicidio en Montevideo en lo que va del año.

