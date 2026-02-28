RECIBÍ EL NEWSLETTER
Malvín Norte

Policía detuvo a cuatro personas armadas tras persecución a una camioneta en Malvín Norte

Las personas detenidas estaban en una camioneta. La Policía recibió información de que estaban armadas. Hubo una persecución y fueron detenidos. Incautaron dos pistolas, dinero y celulares.

Policía detuvo a cuatro personas armadas tras persecución a una camioneta en Malvín Norte.

Policía detuvo a cuatro personas armadas tras persecución a una camioneta en Malvín Norte.

Los efectivos recibieron información de que en una camioneta circulaban cuatro hombres armados, por lo que salieron en su búsqueda.

La encontraron en las calles Hipólito Yrigoyen e Iguá, y en forma conjunta con personal del PADO inician una persecución que termina con la interceptación del vehículo.

El arma y las balas incautadas por los policías de Investigaciones. 
Seguí leyendo

Delincuentes atacaron a policías de Investigaciones, y es el tercer tiroteo con efectivos en pocos días

Los cuatro detenidos tienen 28, 29, 47 y 49 años. Uno de ellos estaba requerido. La Policía incautó dos armas tipo pistolas, una marca Beretta y otra Bersa.

También hallaron dos cargadores con un total de 11 municiones, tres teléfonos celulares, 1.513 pesos y 6 reales.

La camioneta incautada es marcha Chana, de color gris.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE

Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO

Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO

Policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio La Teja

Te puede interesar

Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Foco UY
FÚTBOL URUGUAYO

Ganó Peñarol en el Gran Parque Central: el aurinegro se llevó el partido con un gol de Matías Arezo
Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central video
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central
Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del reto tecnológico como el centro de la agenda video
cámara de representantes

Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del "reto tecnológico" como el centro de la agenda

Dejá tu comentario