Policía detuvo a cuatro personas armadas tras persecución a una camioneta en Malvín Norte.

Policías de la Guardia Republicana, de la Unidad de Infantería Metropolitana, detuvieron a cuatro personas tras una persecución en Malvín Norte este sábado de tarde.

Los efectivos recibieron información de que en una camioneta circulaban cuatro hombres armados, por lo que salieron en su búsqueda.

La encontraron en las calles Hipólito Yrigoyen e Iguá, y en forma conjunta con personal del PADO inician una persecución que termina con la interceptación del vehículo.

Los cuatro detenidos tienen 28, 29, 47 y 49 años. Uno de ellos estaba requerido. La Policía incautó dos armas tipo pistolas, una marca Beretta y otra Bersa.

También hallaron dos cargadores con un total de 11 municiones, tres teléfonos celulares, 1.513 pesos y 6 reales.

La camioneta incautada es marcha Chana, de color gris.