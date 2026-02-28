Policías de la Guardia Republicana, de la Unidad de Infantería Metropolitana, detuvieron a cuatro personas tras una persecución en Malvín Norte este sábado de tarde.
Policía detuvo a cuatro personas armadas tras persecución a una camioneta en Malvín Norte
Las personas detenidas estaban en una camioneta. La Policía recibió información de que estaban armadas. Hubo una persecución y fueron detenidos. Incautaron dos pistolas, dinero y celulares.
Los efectivos recibieron información de que en una camioneta circulaban cuatro hombres armados, por lo que salieron en su búsqueda.
La encontraron en las calles Hipólito Yrigoyen e Iguá, y en forma conjunta con personal del PADO inician una persecución que termina con la interceptación del vehículo.
Los cuatro detenidos tienen 28, 29, 47 y 49 años. Uno de ellos estaba requerido. La Policía incautó dos armas tipo pistolas, una marca Beretta y otra Bersa.
También hallaron dos cargadores con un total de 11 municiones, tres teléfonos celulares, 1.513 pesos y 6 reales.
La camioneta incautada es marcha Chana, de color gris.
