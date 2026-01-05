RECIBÍ EL NEWSLETTER
nuevo homicidio

Confirman homicidio en Parque Cauceglia: la víctima recibió un disparo en la cabeza

Así lo indicaron las pericias forenses este lunes. El cuerpo había sido hallado el domingo en una cañada en el oeste de Montevideo.

Parque Cauceglia está ubicado frente al Cerro, en el oeste de Montevideo.

policia-cientifica-hallazgo-cuerpo-otro-cm.jpg

El cuerpo hallado el domingo en una cañada en el barrio Parque Cauceglia, en el oeste montevideano, presenta un disparo de arma de fuego en la cabeza, según indicaron las pericias forenses y a cuyos datos accedió Subrayado.

De momento, la investigación era de una muerte dudosa y este lunes se confirma homicidio. La víctima no ha sido identificada. Las pericias siguen adelante para conocer la identidad y otros detalles del crimen. No hay detenidos.

investigan muerte de un hombre en parque cauceglia: el cuerpo tiene una lesion en la cabeza
Investigan muerte de un hombre en Parque Cauceglia: el cuerpo tiene una lesión en la cabeza
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó

