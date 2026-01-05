Confirman homicidio en Parque Cauceglia: la víctima recibió un disparo en la cabeza

Parque Cauceglia está ubicado frente al Cerro, en el oeste de Montevideo.

El cuerpo hallado el domingo en una cañada en el barrio Parque Cauceglia, en el oeste montevideano, presenta un disparo de arma de fuego en la cabeza, según indicaron las pericias forenses y a cuyos datos accedió Subrayado.

De momento, la investigación era de una muerte dudosa y este lunes se confirma homicidio. La víctima no ha sido identificada. Las pericias siguen adelante para conocer la identidad y otros detalles del crimen. No hay detenidos.

El cuerpo fue hallado el domingo en Costanera Tenedor y Paralela a El Tenedor, a orillas del arroyo Pantanoso, frente al Cerro. Policías fueron informados sobre el cadáver de un hombre en una cañada. Vieron que tenía lesiones en cráneo y sangre en manos.

La Policía trabaja en el análisis de las cámaras y recabando datos con vecinos del lugar. En la escena trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios y de Policía Científica. El homicidio se suma a otros ocurridos en las últimas horas: uno doble en Durazno, uno en Parque Batlle, otro en Maldonado y otro en Cerro Norte.

