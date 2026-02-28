Cientos de cubanos que viven en Montevideo se movilizaron este sábado al caer la tarde contra el régimen de Cuba, al que califican de dictadura.
Cubanos en Montevideo se movilizaron contra el régimen en Cuba; participaron políticos de la oposición
Con la participación de políticos de la oposición, blancos, colorados y del Partido Independiente, cubanos en Montevideo se movilizaron en plaza Independencia contra el régimen en Cuba.
La movilización fue en la plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, Casa de Gobierno, y con participación de políticos de la oposición: blancos, colorado y del Partido Independiente.
Esta movilización se realizó horas después de que el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales de izquierda hicieran el sábado de mañana una caravana desde distintas partes de Montevideo, San José y Canelones, hacia el Palacio Legislativo.
La caravana fue "en solidaridad con Cuba" y "contra el bloqueo imperialista", según decía la convocatoria.
