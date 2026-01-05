RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó

El asesinado tenía 43 años y contaba con 18 antecedentes penales.

Homicidio en Parque Batlle.

Un hombre de 43 años y 18 antecedentes penales fue asesinado de al menos una puñalada, a las seis de la mañana de este lunes en el barrio Parque Batlle, Montevideo.

La víctima vivía en la calle, al igual que el agresor, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Según información primaria aportada a la Policía, hubo una pelea entre ambos, con armas blancas.

Una de las heridas que recibió la víctima —que corrió unos metros y cayó— fue mortal, al tiempo que el agresor escapó y se encuentra prófugo.

Foto: Subrayado, archivo.
Un colombiano y dos peruanos se atacaron con cuchillas en Ciudad Vieja: fueron detenidos

El crimen ocurrió en Ramón Anador y Comodoro Coe. La Policía busca por estas horas cámaras de seguridad de la zona para intentar ubicar el homicidio y seguir los pasos del agresor. Una tercera persona, que también vive en la calle, podría haber participado también de la pelea, pero al momento las autoridades no lo han podido establecer.

Por la calle Navarra la Policía encontró un palo con punta. Todo el lugar fue relevado por Científica en busca de evidencia que sirva para la investigación. La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios y de la fiscalía especializada.

En principio la víctima no había sido identificada y se supo, pasada la media mañana, que tenía 43 años y 18 antecedentes, dijeron fuentes a Subrayado.

