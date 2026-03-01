RECIBÍ EL NEWSLETTER

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central

Otros dos dispararon con pirotecnia a efectivos de la Policía que trabajan en el operativo, informó el jefe Enrique Crockett. Hinchas tricolores ingresaron bengalas a las tribunas.

Cinco detenidos en la previa del clásico Nacional VS Peñarol. Uno de estos porque pretendía ingresar con un cartucho calibre 45 al Gran Parque Central, que fue detectado en "el filtrado", en 8 de Octubre y Braga, indicó el jefe del operativo Enrique Crockett.

Otros dos porque efectuaron disparos de pirotecnia contra efectivos policiales.

Así lo informó el jefe del operativo. También por desacato y desorden.

A nivel de ómnibus, no hubo daños, aseguró. "Tampoco tenemos policías lesionados al momento", agregó.

Además, hinchas de Peñarol provocaron un incendio que motivó la participación de Bomberos, en la zona del Campeón del Siglo.

También hubo incidentes luego de que el ómnibus del plante principal estuvo detenido algunos minutos y con la determinación de las autoridades de que no pasara por la zona para ir hacia el Gran Parque Central. Fue en ese contexto que dos personas lanzaron pirotecnia a los efectivos.

En el Gran Parque Central, los hinchas ingresaron sin inconvenientes pero en un control se detectó munición que llevaba uno de los parciales. Afuera, hubo pirotecnia para recibir al plantel y dentro de la cancha se detectaron bengalas.

