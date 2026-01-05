Doble homicidio en Durazno: hombres fueron atacados a tiros en una boca de drogas, dice la Policía

Doble homicidio en Durazno este lunes.

Dos hombres mayores de edad fueron asesinados a tiros en la madrugada de este lunes en el barrio Villa Guadalupe de la ciudad de Durazno. Según dijo la policía local, ambos estaban en una boca de drogas.

Uno de ellos fue encontrado muerto en el lugar, con un disparo en el pecho. A pocos metros, los efectivos hallaron, aún con vida, a la otra víctima y la trasladaron a un centro médico donde murió. Entre su ropa, le incautaron un envoltorio con 27,5 gramos de pasta base, añadió la información oficial.

La Policía Científica trabajó en la escena del doble homicidio, donde incautó una bolsa con 11 cartuchos de calibre 38.

No hay detenidos por el caso. La investigación está a cargo de la Fiscalía y de la Policía.