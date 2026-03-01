Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del "reto tecnológico" como el centro de la agenda

Con 93 en 96 votos el nacionalista Rodrigo Goñi fue elegido como presidente para el año legislativo en la Cámara de Representantes . Asumió con un discurso que se centra en la tecnología como reto, en la institucionalidad y en la necesidad de conectar con los problemas reales de la sociedad.

"Aquí vamos a hacer aplicar el reglamento, porque no se puede ejercer la libertad sin la vigencia de la ley. Libertad sí, pero aplicando la ley", expresó Rodrigo Goñi en su discurso, luego de agradecer la presencia de los expresidentes en la cámara".

"Las instituciones no se hacen con gritos, se construyen con continuidad y perseverancia. Algunas cosas bajo la misma esencia y otras para ir cambiando", añadió.

Goñi centra parte de sus preocupaciones en el avance de la Tecnología, en los efectos en la sociedad y en la necesidad de que el Parlamento esté a tiro en este tema: "Parece que las redes sociales y las tendencias en Twitter funcionan pegándole al Estado. Uruguay tiene un Estado que ha sido garantías de derechos pero también ha permitido que los más vulnerables, los más frágiles, puedan tener las oportunidades, y todas esas cosas tenemos que agradecerlas y reafirmarlas día a día. Y este es el lugar en el que nunca podemos olvidar eso", sostuvo.

"Lo que tiene que ser el centro de la agenda parlamentaria: el reto tecnológico para que nuestro pueblo, todos los uruguayos, puedan aprovechar sus potencialidades y prevenirse de sus riesgos. Ese es el reto. Lo que llamamos nosotros la transformación tecnológica responsable", añadió.

"No tenemos derecho ni a ser indiferentes frente a esos retos ni a ser ingenuos ni mucho menos al miedo paralizante. El Uruguay nunca, nunca, le tuvo miedo a los cambios que venían de afuera. El Uruguay siempre estuvo abierto. Eso sí, a enfrentarlos y a hacer sus propias transformaciones", dijo y remarcó. "El reto es hacer nuestra propia transformación, entre otras cosas para preservar nuestra propia identidad".

"Las nuevas leyes tienen que ser flexibles, sino es imposible acompañar los procesos", agregó luego y se refirió a la necesidad de "colaboración" para avanzar en política.

"También en la autocrítica tenemos que asumir que hemos estado desgastando innecesariamente la confianza institucional, la confianza política, la confianza que nos tenemos que tener para avanzar", dijo.

"Quizá nos hemos enfocado mucho en disputas menores frente a todo lo que ustedes mismos mencionaban aquí. Frente a los enormes conflictos que tenemos, frente a esta revolución tecnológica. Si nos ponemos a revisar, difícilmente podamos avanzar", añadió.

"Nos queda hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en un mundo que seguramente será cada vez más digital, más tecnológico y más artificial, nuestro Uruguay pueda seguir siendo un país y una nación profundamente humana, profundamente democrática y profundamente solidaria", dijo al final de su discurso.

Acciones que promoverá Goñi

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes plantea seis acciones, que tienen que ver, por ejemplo, con la alfabetización en Inteligencia artificial y nuevas tecnologías a nivel parlamentario. "Nosotros, los legisladores, al igual que la sociedad en su conjunto tiene que aprender". Destacó en esto organismos como Ceibal, que "ha sido modelo".

"En segundo lugar, abordar los marcos regulatorios, que no significa que vayamos a regular para un lado o para el otro, no, abordarlos. Entenderlos. Eso es un paso. También laboratorios de futuro como tienen otros parlamentos" para que se experimente a través de los legislativos antes de que llegue a la sociedad la regulación.

Otra de las acciones consideradas tiene que ver con la creación de una Comisión Nacional de Bioética "en el corazón del Parlamento".

Por otra parte, mencionó una acción que tiene que ver con que el Parlamento reconozca "a las decenas y decenas de organizaciones que entregan su tiempo, su energía, pero su excelencia para servir a nuestro pueblo. Vamos a tener todas las semanas un reconocimiento desde aquí a esos grandes héroes contemporáneos del bicentenario".

El discurso