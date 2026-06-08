Hubo cinco homicidios el fin de semana en Montevideo, San José y Durazno

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del sábado a la tarde en La Chancha, Punta de Rieles.

Escena del homicidio del sábado a la tarde en La Chancha, Punta de Rieles.

Cinco homicidios están bajo investigación desde este fin de semana. Tres de esos crímenes ocurrieron en Montevideo, uno en San José y otro en Durazno. Las víctimas tenían entre 19 y 30 años, y todas fueron atacadas a tiros.

Por uno de los cinco homicidios, hay un detenido. Los vecinos protagonizaron un arresto ciudadano.

A su vez, dos de los crímenes ocurrieron el sábado en el barrio Punta de Rieles, Montevideo.

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Un detenido en San José

Sobre las 14:00 horas de este domingo la Policía halló muerto dentro de una vivienda a un hombre de 30 años, con varios antecedentes penales. Tenía múltiples disparos.

Una persona llamó al 911 para informar de un episodio violento en ese lugar y los efectivos concurrieron al lugar, en el barrio Hipódromo.

El dueño de la casa fue detenido como principal sospechoso. Se trató de un arresto ciudadano.

Homicidio en Carrasco Norte

En la noche del sábado un hombre fue asesinado de varios disparos en Calle 3 y Costa y Lara, en Carrasco Norte, Montevideo. Fue herido en la cara, en una axila y en el antebrazo izquierdo.

En la escena, la Policía incautó 15 casquillos de pistola 9 milímetros. La investigación está en manos de investigadores de la zona policial N.° 2.

Había salido de rehabilitación

Un joven de 19 años fue asesinado a las seis de la mañana de este sábado cuando se encontraba en Fructuoso Rivera y Maciel, en la ciudad de Durazno.

Según la información policial, dos personas pasaron en moto y, sin decirle nada, le dispararon dos veces. La Policía halló a la víctima herida y la trasladó al hospital local donde murió algunas horas después.

Según los investigadores, el joven había salido de un hogar de rehabilitación hace pocos días.

Dos crímenes en Punta de Rieles

Un joven de 27 años fue asesinado de varios disparos en la tarde de este sábado en el barrio La Chancha, en Punta de Rieles.

La víctima cayó desplomada en Pasaje Hornero e Hidra. En la escena quedaron al menos 13 casquillos de bala, constató Subrayado.

El fallecido tenía antecedentes penales.

En el mismo barrio pero de madrugada

En la otra punta del barrio Punta de Rieles, un joven de 21 años, sin antecedentes penales, fue asesinado a tiros y cayó desplomado en Acuario y Pasaje B.

Un amigo dijo que el joven había ido al almacén y al notar su demora, fue también. Cuando se acercaba al lugar, el joven corrió hacia él y cayó al suelo, herido de varios disparos.