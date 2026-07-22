Tras aumento de homicidios, Carlos Negro anunció operativos en zonas más violentas de Montevideo y Canelones

El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió este miércoles con el comando ampliado de la Policía Nacional para abordar nuevas estrategias de combate a los grupos criminales, tras haber registrado un aumento de 21% en los homicidios durante el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio).

“Esta estrategia determina la combinación de distintos esfuerzos y también abordar lo que nosotros hemos advertido, analizado y estudiado ya desde hace un tiempo, que es la movilidad de las bandas criminales, las luchas por los territorios de estas bandas y las venganzas que establecen unas con otras, y que determina ciclos de violencia como el que venimos abordando en estos últimos días, y que se ha dado principalmente, focalizado en la zona de Montevideo, área metropolitana y Canelones”, dijo Negro en conferencia de prensa.

“La combinación de las estrategias va a estar dirigida precisamente a los focos de mayor violencia que se encuentran concentrados en la zona metropolitana y la capital del país”, agregó.

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"Todas las unidades que sean necesarias"

José Azambuya, director de la Policía.

Por su parte, el director de la Policía, José Azambuya, aseguró que distintas unidades estarán “abocadas a las zonas de mayor incidencia de los grupos criminales”. Y adelantó que se utilizarán “todas las unidades que sean necesarias y convenientes de acuerdo a la realidad delictiva”.

Azambuya reiteró que de acuerdo al incremento de homicidios registrado, hay “focos” de violencia y criminalidad “en la zona sur de Canelones y la franja norte de Montevideo”.

Dijo que los grupos criminales están identificados, y reiteró: “Vamos a implementar con todas las unidades que sean necesarias”.