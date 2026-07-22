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MINISTRO DEL INTERIOR

Tras aumento de homicidios, Carlos Negro anunció operativos en zonas más violentas de Montevideo y Canelones

El ministro Carlos Negro reunió al Comando Policial ampliado y anunció operativos de varias reparticiones de la Policía en los barrios más violentos. “Con todas las unidades que sean necesarias”, agregó el director de Policía.

Carlos Negro, ministro del Interior.

Carlos Negro, ministro del Interior.

Carlos Negro, ministro del Interior.

José Azambuya, director de la Policía.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió este miércoles con el comando ampliado de la Policía Nacional para abordar nuevas estrategias de combate a los grupos criminales, tras haber registrado un aumento de 21% en los homicidios durante el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio).

“Esta estrategia determina la combinación de distintos esfuerzos y también abordar lo que nosotros hemos advertido, analizado y estudiado ya desde hace un tiempo, que es la movilidad de las bandas criminales, las luchas por los territorios de estas bandas y las venganzas que establecen unas con otras, y que determina ciclos de violencia como el que venimos abordando en estos últimos días, y que se ha dado principalmente, focalizado en la zona de Montevideo, área metropolitana y Canelones”, dijo Negro en conferencia de prensa.

“La combinación de las estrategias va a estar dirigida precisamente a los focos de mayor violencia que se encuentran concentrados en la zona metropolitana y la capital del país”, agregó.

Foto: Subrayado. Sede de la Guardia Republicana, Montevideo.
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Carlos Negro encabeza una reunión de comando ampliado; uno de los temas es el aumento de homicidios

"Todas las unidades que sean necesarias"

José Azambuya, director de la Policía.

Por su parte, el director de la Policía, José Azambuya, aseguró que distintas unidades estarán “abocadas a las zonas de mayor incidencia de los grupos criminales”. Y adelantó que se utilizarán “todas las unidades que sean necesarias y convenientes de acuerdo a la realidad delictiva”.

Azambuya reiteró que de acuerdo al incremento de homicidios registrado, hay “focos” de violencia y criminalidad “en la zona sur de Canelones y la franja norte de Montevideo”.

Dijo que los grupos criminales están identificados, y reiteró: “Vamos a implementar con todas las unidades que sean necesarias”.

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