Un joven de 19 años fue asesinado en la ciudad de Durazno: había salido de rehabilitación

Un joven de 19 años fue asesinado a las seis de la mañana de este sábado cuando se encontraba en Fructuoso Rivera y Maciel, en la ciudad de Durazno.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, dos personas pasaron en moto y, sin decirle nada, le dispararon dos veces.

La Policía halló a la víctima herida y la trasladó al hospital local donde murió algunas horas después.

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Según la información que manejan los investigadores, el joven había salido de un hogar de rehabilitación hace pocos días. Presumen que el homicidio fue por problemas de deuda de drogas o consumo.

En paralelo, la Fiscalía asumió la investigación y determinará el móvil del crimen. De momento, la Policía descarta que el móvil sea como consecuencia de otro delito.