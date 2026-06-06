Un joven de 19 años fue asesinado a las seis de la mañana de este sábado cuando se encontraba en Fructuoso Rivera y Maciel, en la ciudad de Durazno.
Un joven de 19 años fue asesinado en la ciudad de Durazno: había salido de rehabilitación
Los disparos fueron dos y provinieron desde ocupantes de una moto.
De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, dos personas pasaron en moto y, sin decirle nada, le dispararon dos veces.
La Policía halló a la víctima herida y la trasladó al hospital local donde murió algunas horas después.
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Según la información que manejan los investigadores, el joven había salido de un hogar de rehabilitación hace pocos días. Presumen que el homicidio fue por problemas de deuda de drogas o consumo.
En paralelo, la Fiscalía asumió la investigación y determinará el móvil del crimen. De momento, la Policía descarta que el móvil sea como consecuencia de otro delito.
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