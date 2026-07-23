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Ataque a tiros a hinchas

Tres requeridos, dos armas y tensión en barras de Nacional por ataque a tiros a ómnibus

Los delincuentes que dispararon contra los hinchas de Tigre usaron al menos dos armas y dispararon, al menos, 32 veces. Hay tres requeridos y tensiones en la interna de las barras de Nacional.

 Zona alta en ruta 1 y Camino Cibils desde donde dispararon hacia hinchas de Tigre.

Foto: Subrayado. Zona alta en ruta 1 y Camino Cibils desde donde dispararon hacia hinchas de Tigre.

Foto: Subrayado. Zona alta en ruta 1 y Camino Cibils desde donde dispararon hacia hinchas de Tigre.

Foto: Subrayado. Uno de los impactos de bala en el ómnibus atacado.

Foto: Subrayado. Uno de los impactos de bala en el ómnibus atacado.

La Policía identificó a tres hombres como los responsables del ataque a tiros contra hinchas del Club Atlético Tigre en la noche del martes en la ruta 1, cerca del barrio Maracaná.

Las investigaciones fueron iniciadas en la noche y, para las seis de la mañana del miércoles, los sospechosos ya estaban identificados por parte de investigadores de la zona operacional IV.

Al mediodía, los policías fueron en busca de los tres hombres a Maracaná, un barrio cuyas columnas y muros están pintadas de azul, blanco y rojo y que alberga a, al menos, dos facciones de la barra brava de Nacional. Sin embargo, cuando llegaron para allanar, los sospechosos ya no estaban y ahora están requeridos.

Foto: Subrayado.
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Los investigadores lograron identificarlos gracias al trabajo de campo, la recolección de testigos y las pericias balísticas que los llevaron hacia una calle paralela a la ruta 1 desde donde dispararon al menos 32 veces con, al menos, dos pistolas.

Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, el dato fue obtenido tras encontrar 32 casquillos que quedaron esparcidos en esa zona alta del barrio Maracaná.

Los requeridos tienen varias indagatorias policiales y pertenecen a una facción de la barra de Nacional de Maracaná. Los investigadores no han determinado las causas por las que decidieron atacar a tiros los ómnibus pero sí saben que el hecho generó tensiones a la interna de las barras tricolores por haber sido un ataque autónomo que puso en la mira a todas las facciones.

Además, peligra la ida de los hinchas tricolores a Argentina el próximo martes cuando se juegue el partido revancha contra Tigre por Copa Sudamericana.

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