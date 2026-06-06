Un joven de 21 años, sin antecedentes, fue asesinado a balazos a primera hora de la madrugada de este sábado en el barrio Punta de Rieles, en Montevideo.
Homicidio en Punta de Rieles: un joven recibió varios balazos y se desplomó en la calle
Un testigo dijo que la víctima fue a un almacén pero al notar su demora, salió a buscarlo. Lo vio mientras corría hacia él y se desplomó tras ser herido.
Según la información oficial, la Policía lo encontró en Acuario y Pasaje B y lo trasladó a un centro médico, pero no sobrevivió. Los médicos constataron que presentaba múltiples heridas de arma de fuego.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a varias personas. Una de ellas dijo que la víctima había ido a un almacén de la zona y que, al notar su demora, salió a buscarla.
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Según su relato, vio al hombre correr desde una plaza ubicada cerca de Ovidio Fernández Ríos y, cuando llegó hasta él, se desplomó tras recibir los disparos.
En la escena trabajaron Policía Científica, personal de Investigaciones de zona 3 y el Departamento de Homicidios, que procura esclarecer el homicidio.
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