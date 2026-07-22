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"Aprovechemos el fin de semana porque es muy probable que el lunes tengamos lluvias", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que este jueves será el mejor día porque habrá sol; adelantó que el viernes habrá un pasaje de frente frío asociado a lluvias y lloviznas, pero no habrá tormentas.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el próximo lunes es muy probable que se registren precipitaciones.

"Aprovechemos el fin de semana porque es muy probable que el lunes tengamos lluvias", señaló.

Según comentó, el viernes comienza con abundante nubosidad y a medida que avanza la jornada, empieza a desmejorar.

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Vuelve el sol este miércoles, el viernes llegan las lluvias y el fin de semana habrá frío, anunció Nubel Cisneros

Habrá un pasaje de un frente frío asociado a lluvias y lloviznas, pero no habrá tormentas.

"Mejora en la noche, bajan las temperaturas y comienza a despejarse rápidamente a lo que es hacia el sábado. Sábado y domingo sin lluvias", anunció Nubel Cisneros.

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