Dos homicidios en Punta de Rieles el sábado: las víctimas tenían 27 y 21 años

Escena del homicidio de la tarde en Punta de Rieles.

Un joven de 27 años fue asesinado de varios disparos en la tarde de este sábado en el barrio La Chancha, en Punta de Rieles.

La víctima cayó desplomada en Pasaje Hornero e Hidra. En la escena quedaron al menos 13 casquillos de bala, constató Subrayado.

En el lugar trabajaron el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, Científica y personal de URPM III.

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El fallecido tenía antecedentes penales.

Otro homicidio en la madrugada.

En la otra punta del barrio, un joven de 21 años fue atacado a tiros y también murió, a primera hora de la madrugada de este sábado.

El crimen fue en Acuario y Pasaje B, donde la víctima también cayó desplomada. Si bien fue trasladada a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, no sobrevivió.

Un amigo dijo que el joven había ido al almacén y al notar su demora, fue también. Cuando se acercaba al lugar, el joven corrió hacia él y cayó al suelo, herido de varios disparos.

Esta otra víctima no tenía antecedentes.