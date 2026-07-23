Un hombre fue condenado a 12 años de cárcel por abusar sexualmente de las tres hijas de su pareja, cuando las víctimas eran niñas y adolescentes. La denuncia del caso fue presentada en 2021, luego de que las víctimas relataran lo ocurrido a personas de su entorno.

La investigación logró determinar que los abusos sucedieron durante años y en los distintos domicilios en los que residió el grupo familiar. Los abusos consistieron en tocamientos de las partes íntimas de las víctimas, actos de exhibicionismo y de espionaje mientras se bañaban, así como episodios de violación respecto de una de ellas.

El hombre también ejercía violencia física sobre ellas y las amenazaba para que no contaran lo sucedido, advirtiéndoles que podrían ser reingresadas al INAU, ya que él tenía la tenencia legal.

Seguí leyendo Condenaron al hombre que apuñaló y mató a otro en una pelea callejera en el Centro de Montevideo

Para fallar, la jueza del caso se basó en el relato de las víctimas, el análisis técnico de los psicólogos y psiquiatras que actuaron, quienes concluyeron que los relatos resultaban veraces, coherentes y compatibles con una vivencia real, presentando además indicadores propios de las dinámicas de abuso sexual sostenidas en el tiempo, indicó la Fiscalía.

En juicio oral, el fiscal de Rosario, Hugo Pereira, obtuvo la condena del hombre por reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual agravados y reiterados delitos de violencia doméstica agravada, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí.

Además, se dispuso para el condenado la suspensión del ejercicio de la patria potestad o guarda y su inhabilitación por diez años para el ejercicio de funciones públicas o privadas en las áreas de la salud y la educación, o cualquier otra que implique trato con niños, niñas, adolescentes o personas mayores en situación de dependencia; una reparación patrimonial a favor de las víctimas equivalente a 12 salarios mínimos nacionales y la inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.