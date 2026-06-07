La Policía de San José detuvo al presunto autor del homicidio ocurrido este domingo en la vivienda ubicada en Cicerón Marín y Manuel Artigas.
Detuvieron al presunto autor del homicidio de San José; el arma utilizada fue hallada en el fondo de la vivienda
Fuentes de la investigación confirmaron a Subrayado que el presunto agresor se encuentra a disposición de Fiscalía. La vivienda donde se produjo el crimen es propiedad del homicida.
Fuentes de la investigación confirmaron a Subrayado que el hombre se encuentra a disposición de Fiscalía y que el arma de fuego fue hallada en el fondo de la casa.
El hombre de 30 años contaba con varios antecedentes penales.
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Investigan homicidio en San José: hallaron a un hombre con varios disparos de arma de fuego
La vivienda donde se produjo el crimen es propiedad del homicida.
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