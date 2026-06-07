Detuvieron al presunto autor del homicidio de San José; el arma utilizada fue hallada en el fondo de la vivienda

La Policía de San José detuvo al presunto autor del homicidio ocurrido este domingo en la vivienda ubicada en Cicerón Marín y Manuel Artigas.

Fuentes de la investigación confirmaron a Subrayado que el hombre se encuentra a disposición de Fiscalía y que el arma de fuego fue hallada en el fondo de la casa.

El hombre de 30 años contaba con varios antecedentes penales.

La vivienda donde se produjo el crimen es propiedad del homicida.

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