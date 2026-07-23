La Policía de Maldonado investiga una estafa mediante la modalidad del "cuento del tío" que tuvo como víctima a un hombre de 82 años, quien fue engañado para entregar USD 47.000 y $300.000.
Engañaron a un hombre de 82 años con el "cuento del tío" y le robaron USD 47.000 y $300.000 en Punta del Este
La víctima recibió llamadas de personas que se hicieron pasar por policías, un abogado y funcionarios de un supuesto organismo de delitos financieros.
De acuerdo con la denuncia, realizada este miércoles, el hombre recibió varias llamadas telefónicas en las que distintas personas aseguraban ser policías, un abogado y funcionarios de un supuesto departamento de delitos financieros.
Le dijeron que un familiar cercano había estado involucrado en un accidente de tránsito grave y que era necesario realizar pagos para solucionar la situación.
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Enseguida, la víctima retiró dinero de sucursales bancarias de Punta del Este. Luego entregó el efectivo a una mujer que lo esperaba cerca de los bancos. Además, hizo una transferencia y varios giros a las cuentas que le indicaron los estafadores. En total, por USD 47.000 y $300.000, según denunció.
De momento, los estafadores se encuentran prófugos.
La Jefatura de Policía de Maldonado reiteró la recomendación de no entregar dinero ante este tipo de llamadas y verificar siempre la información directamente con los familiares antes de tomar cualquier decisión. También pidió comunicar de inmediato estos casos a la Policía.
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