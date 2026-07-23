Engañaron a un hombre de 82 años con el "cuento del tío" y le robaron USD 47.000 y $300.000 en Punta del Este

La Policía de Maldonado investiga una estafa mediante la modalidad del "cuento del tío" que tuvo como víctima a un hombre de 82 años, quien fue engañado para entregar USD 47.000 y $300.000.

De acuerdo con la denuncia, realizada este miércoles, el hombre recibió varias llamadas telefónicas en las que distintas personas aseguraban ser policías, un abogado y funcionarios de un supuesto departamento de delitos financieros.

Le dijeron que un familiar cercano había estado involucrado en un accidente de tránsito grave y que era necesario realizar pagos para solucionar la situación.

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Enseguida, la víctima retiró dinero de sucursales bancarias de Punta del Este. Luego entregó el efectivo a una mujer que lo esperaba cerca de los bancos. Además, hizo una transferencia y varios giros a las cuentas que le indicaron los estafadores. En total, por USD 47.000 y $300.000, según denunció.

De momento, los estafadores se encuentran prófugos.

La Jefatura de Policía de Maldonado reiteró la recomendación de no entregar dinero ante este tipo de llamadas y verificar siempre la información directamente con los familiares antes de tomar cualquier decisión. También pidió comunicar de inmediato estos casos a la Policía.