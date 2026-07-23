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Paro del PIT-CNT en agosto será general parcial, con movilización: "Lo que molestó es la falta de cumplimiento con acuerdos"

La plataforma reivindicativa de la movilización será por cambios respecto a AFAP, Rendición de Cuentas, reducción de la jornada laboral e impuesto al 1% más rico.

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PIT-CNT resolvió en su Mesa Representativa que el paro por cambios en AFAP será general parcial, a nivel de Montevideo y Área Metropolitana, de 9:00 a 13:00 horas, el 11 de agosto.

La movilización será desde la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo. "Los plenarios del interior van a hacer sus propias actividades en los distintos departamentos", indicó Carolina Spilman, vicepresidenta de la central, en una rueda de prensa luego de que se reuniera la Mesa Representativa este jueves.

La dirigente sindical señaló que el paro tiene por motivación también la Rendición de Cuentas que se discute en el Parlamento, la la reducción de la jornada laboral y la reforma tributaria que propone grabar con un 1% al 1% más rico.

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"Lo que molestó, específicamente, es la falta de cumplimiento con los acuerdos. Porque tenemos una trayectoria de 60 años, y la verdad que los espacios de diálogo que participamos lo hacemos con mucha responsabilidad y entendemos que esperamos lo mismo del Poder Ejecutivo, que en esta oportunidad no se dio así. Y eso es una preocupación que tenemos, incluso porque participamos de otros espacios de diálogo y por eso también definimos que era importante movilizarnos en esta situación", señaló.

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