Familiares de jóvenes fallecidos en choque piden prisión para conductor y denuncian faltante de dinero de víctima

Familiares de las víctimas del siniestro de tránsito ocurrido en Toledo, en el que fallecieron tres jóvenes tras ser impactados por un auto cuyo conductor iba alcoholizado, pidieron que el imputado cumpla prisión preventiva. El hombre que conducía el vehículo está con prisión domiciliaria y tobillera electrónica.

El abogado Javier Ruffaud, que patrocina a familiares de dos víctimas, se reunió con la Fiscalía por el caso para marcar su postura y pedir justicia, así como solicitar la prisión preventiva efectiva del conductor mientras dure el proceso, el que se sustentó con un informe de un psicólogo forense.

Además, a nivel judicial, este viernes se pedirá una nueva audiencia para que se fije la prisión efectiva, por la magnitud de los daños y los riesgos procesales. Ruffaud indicó que la medida de prisión domiciliaria es insuficiente y no da garantías, ya que el hombre se encuentra con tobillera en su casa, puede consumir y volver a conducir. También, aseguró que existe peligro de fuga ante la inminencia de una condena con prisión efectiva.

Asimismo, el abogado denunciará en el Ministerio del Interior el faltante de dinero que había en las ropas de uno de los fallecidos.

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