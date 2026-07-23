"Se debería haber llamado nuevamente a actores del Diálogo Social" por AFAP, dijo el representante de trabajadores en BPS

Mesa Representativa del PIT-CNT continúa reunida para definir detalles del paro general que harán en agosto por lo que considera una marcha atrás del gobierno al decidir no aplicar en las AFAP los cambios que surgieron del llamado Diálogo Social.

Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el BPS, cuestionó la "decisión unilateral" del gobierno respecto a las AFAP. "Se cambia de una manera antidemocrática", sostuvo.

"Quedamos sorprendidos hasta de la manera. Nosotros creemos mucho en el diálogo social, y creemos que se debía haber tomado otra decisión, como por ejemplo, si ven que hay alguna situación compleja, se llama nuevamente a los actores del Diálogo Social, se conversa nuevamente y tomaremos la opinión que tengamos. Pero no está bueno que primero nos enteremos por la prensa y después tengamos una reunión para confirmarnos algo que fue unilateral, tomado por solo una parte del diálogo social", explicó sobre la posición del PIT-CNT.

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Mesa Representativa del PIT-CNT continúa reunida para definir detalles del paro general que harán en agosto.



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El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT ya resolvió un paro fijado para el 11 de agosto, y le reclama al gobierno que cumpla con los acuerdos firmados en el documento final del Diálogo Social.

Allí se planteaba que un organismo público (el BPS) pasaría a administrar todas las cuentas personales de ahorro previsional, quitándole a las AFAP esta función y dejándolas únicamente con la tarea de invertir el dinero que los trabajadores aportan a estas administradoras de fondos.

El PIT-CNT ya adelantó posición en un comunicado publicado tras la reunión del presidente de la central sindical Marcelo Abdala con el ministro de Economía Gabriel Oddone y el director de la OPP Rodrigo Arim, el martes pasado.

“Desde la perspectiva de la clase trabajadora, es fundamental que las partes participantes del diálogo social en seguridad social, especialmente el Poder Ejecutivo -que es quien tiene la responsabilidad de presentar un proyecto de ley en la materia-, se cumplan estrictamente todos y cada uno de los items que surgen de dicho ámbito”, dice el comunicado.