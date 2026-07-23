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Condenaron al delincuente "Ricardito" a 9 años y 4 meses de cárcel por delitos de narcotráfico y violencia privada

Los delitos por los cuales lo condenaron son financiación y organización de tráfico de drogas y coautoría de violencia privada agravada.

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Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito

Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito

El delincuente Ricardo Cáceres Correa, apodado "Ricardito", fue condenado por financiación y organización de tráfico de drogas y coautoría de violencia privada agravada. Debe cumplir 9 años y 4 meses de cárcel, tras un acuerdo abreviado.

Leticia Latorres, abogada de “Ricardito”, afirmó que los delitos hacen referencia a que era el líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y también a que amenazó a una persona.

Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito y medio hermano de Betito Suárez, fue trasladado en mayo desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad en el ex Comcar. Esa decisión se dio luego de un triple crimen y porque para los investigadores, el delincuente controlaba bocas de droga del Cerro de Montevideo desde la cárcel e incluso tenía monitoreo por cámaras desde un celular, informaron fuentes a Subrayado en ese momento.

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Una de las bocas de droga, ubicada en Egipto y Estados Unidos, fue escenario del triple homicidio en mayo.

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