Orsi destacó estabilidad, dijo que el primer año fue para "bases firmes" y anunció Ministerio de Justicia

Yamandú Orsi cumplió un año al frente del gobierno, y en ese marco brindó un discurso ante la Asamblea General .

La oratoria de Orsi estuvo destacó lo hecho durante el primer año de gobierno, con énfasis en seguridad, creación de obra como la del transporte, Casupá o un parque tecnológico binacional en Rivera, y el impulso para que se cree el Ministerio de Justicia. El mandatario adelantó que enviará el proyecto la próxima semana al Parlamento.

También habló de la salud, donde profundizó en las políticas para la salud mental, así como para la infancia y la adolescencia. Su discurso también pasó por el agro, la vivienda, la geopolítica y la política exterior, la Economía, el diálogo social, la tecnología.

Comenzó su discurso con un saludo a alumnos y docentes, por el primer día de clases y luego dijo: "Las democracias no se sostienen solas en los derechos que consagran, se sostienen en las obligaciones que asumimos para protegerlos".

Luego, el presidente agradeció al cuerpo parlamentario por el "diálogo, mucho diálogo y capacidad de acuerdo, un valor de nuestra democracia que muchas veces no reconocemos" que permitió "la aprobación inédita y reveladora de la norma madre de todo gobierno, la ley de Presupuesto".

"Este es mi plan. Más del 80 por ciento de los compromisos asumidos están en marcha. Esto es un punto de apoyo. Porque ahora empieza otra etapa, la de consolidar, la de profundizar, la de transformar lo que ya está en camino. Creo en un Estado que marca el rumbo, en empresas que inviertan con trabajadores que defiendan sus derechos y apuesten al desarrollo, academia, organizaciones sociales, gobiernos departamentales. Necesitamos a la sociedad caminando junta", dijo hacia el final.

"Sabemos hacia dónde vamos. Más empleo de calidad, más conocimiento aplicado, más producción con valor agregado, más integración regional. Un país que aporta inteligencia, además de materia prima, que cuida el agua y la tierra, que no deja a ningún departamento atrás, porque entiende que el desarrollo sin equidad territorial no es desarrollo, es concentración", agregó.

"No tengan dudas, mi compromiso es la constancia. No los gestos grandilocuentes. Mis decisiones son las que se sostienen, no las que declaman soluciones mágicas. Porque la verdadera fortaleza de un gobierno está en la claridad de su dirección y en la responsabilidad de cuidar este país tranquilo que tango nos identifica", subrayó.

En contraposición con el rumbo del mundo, Orsi defendió a Uruguay como un país que "no cambia de dirección según el ruido del momento" y "que entiende que la estabilidad es un valor, y que hace de ese atributo una bandera".

Geopolítica

"Vivimos un cambio de época. Hace un año asumí el gobierno de un país que celebraba 40 años ininterrumpidos de democracia. 40 años de alternancia pacífica. 40 años de institucionalidad estable en una región donde no siempre fue la norma. Hoy esa estabilidad vale más que entonces. El mundo atraviesa una transformación estructural que no es una oscilación económica, sino que es un cambio de época", aseguró el mandatario y se refirió al plano geopolítico con "una fragmentación creciente, guerras sin resolución, sin explicación ni lógica aparente, conflictos que reconfiguran alianzas, una disputa estratégica por energía, minerales y tecnología, con cada vez más frentes activos. Con cada vez más guerras", aseguró.

"El comercio dejó de ser solo comercio, hoy es geopolítica. En el plano económico, persisten tensiones inflacionarias, desigualdades profundas y una discusión abierta sobre el papel del Estado en la protección social. El crecimiento, si no distribuye, no cohesiona", señaló.

"El conocimiento se ha convertido en poder estratégico", sostuvo y remarcó: "En el plano democrático observamos un fenómeno más delicado aún: desinformación, polarización, descreimiento institucional. Por eso estoy convencido de que la democracia no puede darse por garantizada, debe ejercerse todos los días. Frente a este escenario, Uruguay tenía dos caminos, resignarse en la incertidumbre o reafirmar su identidad. Elegimos reafirmarnos".

"Somos un país de reglas claras, de convivencia, que entiende que la estabilidad no es inmovilidad, sino la plataforma para transformar, porque en un mundo inestable, la estabilidad es un activo estratégico, y en un mundo desigual, la justicia social es una obligación moral", añadió el mandatario.

Economía

Luego, se refirió a lo que se ha hecho en este año que lleva como presidente, con la organización del trabajo y se refirió al escenario con el que recibieron el país: "Con aciertos, con errores, empezamos por ordenar para poder transformar. No hay transformación posible sin bases firmes, no hay proyectos sostenibles sobre cimientos frágiles. Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas, había gastos trasladados al año 2025 por varios millones de dólares, contratos que exigían revisión técnica y jurídica, como las patrulleras oceánicas o el proyecto Neptuno. Obligaciones sin un respaldo presupuestal muy claro".

El mandatario aseguró que un alto porcentaje de los objetivos con el que empezó el gobierno se están trabajando: "Definimos 63 prioridades estratégicas, con responsables y cronogramas. Hoy, el 82,5% está en marcha, de esas 63 prioridades".

"Ordenar también implicó fortalecer las bases fiscales del país. Ordenar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo. Es la condición para sostener políticas sociales, invertir en infraestructura, fortalecer la salud, la educación y la seguridad. Para ello, tal como nos comprometimos, avanzamos en la implementación del Impuesto Mínimo Global, para que las grandes multinacionales que operan en Uruguay tributen aquí. Para 2027, proyectamos una recaudación inicial de entorno a los 360 millones de dólares. Son por y para los uruguayos. Es una señal clara, Uruguay cumple, se adapta a las nuevas reglas globales y defiende su base tributaria con responsabilidad", dijo.

Trabajo

Entre otros puntos, se refirió al trabajo y destacó que "se crearon 26 mil nuevos puestos de trabajo en 2025" y que así el país alcanzó "1.755.000 personas ocupadas", y que "la tasa de empleo de las mujeres alcanzó su máximo histórico" con 19.000 puestos de trabajo generados.

También destacó el crecimiento del salario real en 2,3%, la inflación "más baja en 25 años" y con la proyección de que las jubilaciones crezcan un 6%.

Además, aseguró que durante 2025 "las exportaciones de bienes alcanzaron el mayor registro histórico de la última década, con más de 13.400 millones de dólares".

De su primer año también destacó las mesas de negociación salarial, con porcentaje superior al 90% de acuerdos cerrados.

Otro punto que consideró relevante fue que en el tercer trimestre "abrieron 11600 empresas, lo que generó casi 14.000 empleos".

Sobre la descentralización, Orsi dijo que se destinaron 800 millones de dólares a los gobiernos departamentales, con un fondo adicional de 80 millones, y que esta fue "la mayor transferencia de recursos de la historia reciente a los gobiernos departamentales".

Entre los anuncios está que enviarán un proyecto de ley de empleo juvenil.

Salud

El presidente destacó la regularización de medicamentos, la reducción de tiempos de espera en distintos ámbitos de la medicina y destacó "la solidaridad de los médicos cubanos que permitieron que más de 95.000 compatriotas recuperaran la vista de forma gratuita".

"Pusimos en marcha la iniciativa acción país por salud mental", con respaldo presupuestal, tanto a Salud como al Mides.

"Durante 2026 se implementarán dos hospitales de día, dos casas de mediocamino, un centro de rehabilitación, una unidad de corta estadía para adolescentes en Saint Bois, una unidad de atención domiciliaria en Vilardebó, nueve equipos comunitarios de salud mental con impacto en todo el territorio nacional, 50 nuevos recursos humanos dedicados específicamente a salud mental. Además, se construirán salas de salud mental en hospitales generales", añadió.

"Este año se inician las obras del Hospital de la Costa en Atlántida, con una inversión estimada en 40 millones de dólares, y priorizamos 16 centros asistenciales en todo el país", sostuvo.

Infancia

Entre los mensajes electorales estaba el foco en la infancia, y Orsi destacó que el presupuesto tuvo "la mayor asignación en la historia del Uruguay".

En ese punto también sostuvo que se reglamentó "la ley de garantías para la primera infancia, consolidando un nuevo marco institucional para coordinar y monitorear las políticas a niños, niñas y adolescentes. Más de 70 mil niños y niñas acceden este mes al bono Vuelta a Clases, garantizando que el inicio del año lectivo no dependa del bolsillo de las familias. Al final del período 300.000 niños y niñas contarán con este beneficio".

También destacó el fortalecimiento de la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza, entre otros planes para que "ningún niño dé sus primeros pasos en una casa con piso de tierra".

Educación

"Las políticas de este gobierno son para transformar no para refundar", remarcó.

Resaltó la creación de la Universidad de la Educación, la hoja de ruta para la ampliación del tiempo educativo, la cobertura de los comedores más abarcadora y que este año comienza el Congreso Nacional de Educación, que tiene como objetivo para "transformar la educación".

Vivienda y situación social

Sobre los más vulnerables, abarcó la situación de calle, el plan invierno que tuvo más cupos y subrayó la importancia del abordaje integral que está llevando a cabo su gobierno, con mirada desde "la emergencia, salud, acompañamiento social y salida sostenida de la calle".

El objetivo en este punto es mejorar la llegada social a las distintas poblaciones. Y sostuvo que Uruguay tiene 667 asentamientos y destacó el lugar de las cooprativas, que al momento permiten que haya "5400 viviendas en desarrollo".

"Avanzamos en ampliar el acceso a crédito hipotecario para familias de ingresos medios, que hoy quedan en una zona intermedia del sistema habitacional. En este quinquenio desarrollaremos 69.334 soluciones habitacionales. Los uruguayos podrán acceder al programa Primera vivienda que combinará subsidio al capital y a la cuota", indicó.

Diálogo social

"Estamos en la recta final del diálogo social más amplio que ha tenido el país en años. Como resultado, rediseñaremos el sistema de transferencia a hogares con niños y adolescentes vulnerables. Unificando prestaciones dispersas y mejorando los montos. Fortaleceremos el sistema de cuidados y avanzaremos en los cambios comprometidos en jubilaciones y pensiones", aseguró Orsi.

Seguridad

Respecto a la seguridad, Orsi habló del crimen organizado que causa "niveles elevados de violencia" y el consecuente "sistema penitenciario desbordado".

"Avanzamos en la incorporación para fines de este año de 1700 funcionarios policiales, 1200 efectivos en proceso de cobertura de bacantes y 500 nuevos cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación y la meta es clara, llegar cuanto antes al compromiso de los 2.000 nuevos efectivos", dijo y señaló que se trabaja en organizar la presencia policial en calle.

Además, destacó que se superó la meta de las 20.000 cámaras de videovigilancia.

También subrayó el trabajo con los recursos humanos, a nivel de salud mental de la policía, su respaldo institucional, y un "convenio histórico" con mejoras salariales y compensaciones especiales.

"En materia de crimen organizado tuvimos resultados contundentes, con operativos de inteligencia patrimonial y seguimiento financiero que permitieron capturar a líderes de bandas vinculadas al narcotráfico, desarticular redes de microtráfico con ramificaciones carcelarias internacionales y concretar extradiciones de figuras claves", añadió.

"Este año iniciaremos la construcción de dos cárceles de máxima seguridad con estrictos controles y tecnología de punta, para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública", resaltó. Respecto a cárceles, mencionó programas como la alfabetización en cárceles.

En abril, el programa Más Barrios comienza a trabajar en Cerro Norte, seleccionado junto a otros cuatro barrios para aplicar este proyecto en 2026, con el objetivo de mejorar la convivencia en estas zonas.

El Plan Nacional de Seguridad Pública, para el que se convocó a todos los partidos políticos y que ha tenido cuestionamientos desde la oposición también estuvo en su discurso. En esa línea, anunció que la próxima semana enviará al Parlamento el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia.

"En paralelo, seguiremos fortaleciendo la política de memoria, abriendo archivos y democratizando la información", subrayó.

Otro proyecto que llegará al Parlamento desde el Poder Ejecutivo es una reforma para el Código del Proceso Penal, que fue elaborado por un grupo asesor técnico en 2025, y que busca reforzar garantías fundamentales, consolidar la figura del juez de garantía, actualizar estatuto de víctimas y modernizar el régimen de medidas cautelares e imputaciones. "No rompe con lo construido, lo perfecciona", dijo el presidente.

Obras

En materia de obras planteadas por este gobierno, mencionó que se presentaron los lineamientos para "el plan maestro ferroviario" que tiene el horizonte en 2035.

"Estructuramos un fideicomiso financiado con peajes ferroviarios. El tren vuelve a ser parte del futuro productivo del país", aseguró.

Respecto al transporte público, destacó que se duplicó la flota eléctrica en 2025, que se espera alcanzar el 50% del total y que para él es "justicia social reducir los tiempos de traslado, devolver tiempo de vida".

Con eso en vista, está la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, en la que el gobierno nacional trabaja junto a los departamentos de Montevideo, Canelones y San José. "Anunciamos la creación de dos ejes troncales, de altísima frecuencia. Camino Maldonado-Ciudad Vieja, Ciudad de la Costa - Ciudad Vieja", con obras que comenzarán en 2027 con créditos de BID y CAF.

"Proyectamos que el sistema estará operativo en 2029", dijo.

En materia de obras públicas, también defendió la decisión de retomar el proyecto Casupá, "para asegurar el abastecimiento de agua potable hasta el 2045".

Además, habló de continuidad con el gobierno anterior en materia de saneamiento y que se ejecutan obras en varias zonas del interior del país. "La meta es ejecutar 40 millones de dólares anuales", dijo.

También informó la definición para construir dos data center de Antel, especializados en Inteligencia Artificial.

Aseguró que iluminarán todas las canchas de fútbol infantil del país, con los costos a cargo de UTE.

"Vamos a instalar el Parque Tecnológico Regional Norte Rivera, como polo binacional de innovación en Inteligencia Artificial. Tengo pleno convencimiento de que como Estado debemos poner a disposición del sector privado herramientas que faciliten la concreción de inversiones", adelantó Orsi.

Desarrollo cultural

El presidente defendió que el teatro independiente tenga presupuesto "por primera vez en la historia del país", también habló del cine uruguayo en las pantallas públicas y del proyecto que hay para la Biblioteca Nacional.

"Lanzamos Acá se filma, un programa que posiciona a Uruguay como destino fílmico. Esto apoya al talento nacional y confirma nuestro lugar como centro audiovisual en la región", remarcó.

Política exterior

Orsi también defendió la política exterior, que genera cuestionamientos a nivel de oposición. "En este primer año ha quedado claro que Uruguay tiene la oportunidad y responsabilidad de desempeñar un rol proactivo y constructivo, tanto en el escenario regional como en el global", dijo y resaltó la importancia del multilateralismo.

"Nuestra agenda de inserción comercial fue intensa y dio resultados", agregó el presidente, y en ese sentido habló del viaje a China, donde se firmaron más de 30 acuerdos, destacando que se trabajará en conjunto para lograr una vacuna contra la garrapata.

También destacó la aprobación del acuerdo Mercosur- Unión Europea en el Parlamento uruguayo. Además, habló de que se aceptó al país en su adhesión al tratado Traspacífico, junto a 12 países.

"Nuestra política exterior es de resultados. Abrir mercados para los que producimos, atraer inversiones que generen empleo y defender el interés nacional con inteligencia. La estabilidad que tanto valoramos puertas adentro, también es un activo puertas afuera. Y esta estabilidad es la que nos permite negociar a través de inversiones y generar oportunidades para nuestra gente".

Agro

El mandatario destacó el riego multipredial, acompañado de una estrategia nacional de riego que se presentará en marzo y una ventanilla única para simplificar los trámites.

"Reactivamos con fuerza la política de Colonización y en 2025 estructuramos más de 9.000 hectáreas, en ocho departamentos", sostuvo, y dijo que la adjudicación prioriza mujeres y jóvenes".

En este punto también habló sobre atender a los productores más allá de las emergencias.

