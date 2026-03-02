RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"

Este lunes comenzaron las clases en todo el país. En Inicial y Primaria hay 15.000 niños alumnos menos. De 900 grupos con 30 o más alumnos, se pasó este año a 400, dijo la directora de Primaria.

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los maestros flexibilizadores. Foto: Subrayado.

Este lunes 2 de marzo comenzaron las clases en todo el país, con 15.000 niños menos que el año pasado, según destacó la directora de Inicial y Primaria Gabriela Salsamendi.

“Sin duda esto está relacionado con la caída de la natalidad”, dijo la directora, y señaló que eso lleva a tener “más espacio” en algunas escuelas, lo que se aprovechará con grupos más reducidos y más centros de tiempo extendido.

Al respecto, Salsamendi dijo que en marzo del año pasado había 900 grupos con 30 alumnos o más, y este año bajó a 400 grupos.

En las escuelas con estos grupos grandes, Primaria estrena este año los llamado maestros flexibilizadores”. Así los llamó Salsamendi.

“Son maestros sin clase a cargo, para que cada escuela los destine como crea conveniente”, explicó.

SALSAMENDI MENOS NIÑOS

Estos maestros podrán formar duplas dentro de los grupos grandes, puso como ejemplo Salsamendi.

Los grupos superpoblados “es uno de los desafíos”, dijo la directora. Otro de esos desafíos “importantes”, agregó, son “los problemas de infraestructura”. Escuelas que tienen aún reparaciones pendientes.

Para ello, dijo Salsamendi, se aumentó el presupuesto para obras de infraestructura en 55%.

“Se comienza con alegría, es cierto que tenemos desafíos, pero se comienza con alegría”, resumió la directora.

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó el valor del primer día de clases:

CAGGIANI ESCUELA

Y así contaron los niños y las niñas cómo empezaron las clases:

NIÑOS CLASES

En el centro educativo para la primera infancia, Giraluna, fue un mediodía de fiesta con el recibimiento para los niños con una temática de mucha diversión que incluyó a los educadores, padres y madres.

PRESCOLARES NOTA
