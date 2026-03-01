"La energía política se orienta a desandar", señala documento del PN que compartió Lacalle Pou sobre el gobierno de Orsi

El expresidente Luis Lacalle Pou opinó sobre el primer año de gobierno de Yamandú Orsi , al compartir un documento elaborado por el Partido Nacional que hace una evaluación y se titula: "Construir sin destruir", en antítesis a lo que creen ha sido la administración que los siguió.

"La alternancia democrática legitima la corrección de políticas públicas. Lo que no legitima es la desarticulación sistemática de decisiones previas cuando esa marcha atrás no está acompañada por alternativas superiores en calidad, eficacia o estabilidad. El efecto acumulado es un país atrapado en discusiones sobre el pasado mientras la proyección estratégica queda postergada", dice el texto.

"Las señales observadas en infraestructura, regulación, política social, inserción internacional, mercado laboral, transparencia y seguridad no muestran la consolidación de un rumbo propio claramente definido. En su lugar, predomina una dinámica donde la energía política se orienta a desandar decisiones heredadas sin que emerjan alternativas más eficaces, más robustas o más sostenibles", añade.

Entre los puntos que enumera el documento, está el proyecto Neptuno, sobre el que el gobierno actual dio marcha atrás para optar por Casupá. También habla de "la lógica del borrador permanente" respecto a la ley de medios, de decisiones en materia de educación, la recisión con Cardama, la fijación del precio del combustible, entre otros.

También hay cuestionamientos a nivel económico, y desde le Partido Nacional aseguran que el traspaso de mando en 2025 fue con "una institucionalidad fiscal fortalecida", pero que eso se transformó en un "deterioro del déficit" con el Presupuesto aprobado. "El primer año de gestión muestra señales de desaceleración económica que contrastan con el punto de partida recibido. Tras un inicio dinámico en 2025, el crecimiento comenzó a perder impulso en un contexto internacional adverso, pero también por factores internos: paralización o revisión de obras relevantes, menor dinamismo en servicios y decisiones de política económica que introdujeron incertidumbre. La actividad terminó mostrando tasas de expansión significativamente menores a las esperadas, con proyecciones revisadas sistemáticamente a la baja por analistas y agentes económicos".

"El problema no es sólo conceptual; es estratégico. Cuando el liderazgo político pierde centralidad visible, el sistema tiende a volverse administrativo en lugar de operativo. Y la seguridad pública es un área donde la autoridad no es simbólica: ordena y coordina la acción policial al mismo tiempo que transmite respaldo a quienes actúan en primera línea", señalan en materia de seguridad.

Y el documento abarca también las relaciones laborales, cuestionamientos del acceso a la información, la política internacional que consideran basada en "señal ideológica",

El documento: