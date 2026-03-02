Mataron a un hombre de varios disparos por la espalda e hirieron a otro que lo acompañaba

Un hombre fue asesinado de varios disparos por la espalda y otro herido en un brazo el domingo de noche, cerca de la hora 22:30, en Santo Tomé y Oyarbide, Flor de Maroñas .

La Policía fue advertida de un hombre herido de arma de fuego y cuando llegó al lugar lo encontró en la calle, al lado de una boca tormenta, con abundante sangrado alrededor.

A la vuelta de la esquina estaba otro hombre con una herida en un brazo. Tiene 49 años y antecedentes penales, el último por rapiña, de acuerdo a la información policial primaria a la que accedió Subrayado.

Este hombre fue trasladado a la policlínica Malinas. Interrogado por los policías, dijo que caminaba con el otro hombre por la calle cuando desde una moto les dispararon por la espalda. Su compañero murió en el lugar y él fue herido.

Investiga el caso el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Policía Científica concurrió a la escena, tomó muestras de los restos de sangre para identificar a la víctima de homicidio.